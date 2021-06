Böhlen bietet eine zweite Impfaktion an – ohne Priorisierung

Böhlen

Die Stadt Böhlen und das Deutsche Rote Kreuz bieten ein zweites Mal eine mobile Impfstrecke in Böhlen an. Am Sonntag und Montag, 11./12. Juli, können sich alle Impfwilligen – ohne Priorisierung – den Piks gegen eine Covid-19-Erkrankung abholen. Gespritzt wird der Impfstoff von Biontech. Der Termin für Zweitimpfung wird dann am 1./2. August angeboten.

Anmeldung bis Freitag

Bis zum 2. Juli können sich Impfwillige bei der Stadt anmelden. Unter den Telefonnummern 034206/6 09 11 und 6 09 14 ist die Stadtverwaltung Böhlen Montag bis Donnerstag von 9 bis 15 Uhr und Freitag von 9 bis 12 Uhr zu erreichen. Angegeben werden müssen der Name, die Adresse, das Geburtsdatum und die telefonische Erreichbarkeit. Die Anrufer erhalten per Post eine Bestätigung des Impftermins. Außerdem werden alle notwendigen Unterlagen zugeschickt, die zum Termin dann mitgebracht werden müssen.

Mit dieser zweiten Impfaktion hebt Böhlen nicht nur die Priorisierung auf, sondern bietet die Impfung auch allen an, die nicht aus Böhlen kommen.

Von Julia Tonne