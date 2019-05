Böhlen

Im Landkreis Leipzig ist Böhlen ein gallisches Dorf. Die Stadt ist sozusagen die einzige Enklave, in der die SPD stärkste Kraft geworden ist. Die Sozialdemokraten kamen auf 2134 Stimmen, was 24,9 Prozent entspricht. Fünf der acht nominierten Kandidaten ziehen damit in den Stadtrat ein: Mirko Altmann, Thomas Rechner, Paul Kannecht, Wolfgang Kramer und Doreen Oehmichen.

„Wir sind eines von drei gallischen Dörfern in ganz Sachsen und eines im Landkreis“, sagt Altmann. Zwar habe die SPD auch in Böhlen Verluste hinnehmen müssen, sei aber dennoch stärkste Kraft geworden. Mit einer Kandidatur von David Laux und Stefan Zschoch (die beide nicht erneut kandidierten) sei bei den Stimmen womöglich noch mehr drin gewesen. Altmann geht davon aus, dass es auch in Zukunft – trotz der neuen Zusammensetzung – ein Miteinander im Stadtrat gebe, um die Stadt voranzubringen.

Grüne feiern den Einzug ins Stadtparlament

Die Grünen und die FDP bekommen jeweils einen Sitz. Diane Apitz zieht für die Grünen in das Gremium ein, Bernd Seidel für die FDP. Vor allem für die Grünen ist das Ergebnis erfreulich, zumal sie erstmals (beziehungsweise wieder) in sieben Kommunen im Landkreis vertreten sind, „neben Böhlen künftig auch in Machern, Lossatal, Naunhof, Groitzsch, Markranstädt und Großpösna“, wie Apitz sagt.

CDU über gutes Ergebnis in Böhlen erstaunt

CDU-Spitzenkandidat Peter Kratz ist ob des guten Wahlergebnisses der SPD in Böhlen verwundert. „Das habe ich nicht erwartet, das hätte ich eher den Linken zugetraut“, sagte er. Mit dem Einzug der AfD hingegen habe er gerechnet, das sei vorab recht klar gewesen. „Uns hat das Ergebnis der AfD aber schon sehr getroffen“, sagt hingegen Beate Krutzsch, Spitzenkandidatin der Linken. Deren Wahlerfolg habe sie „sehr beschäftigt“. Über einen Punkt aber freue sie sich: dass sich mit dem Einzug der Grünen und FDP die Parteienlandschaft in Böhlen verändern werde.

„Vielleicht wollen die Leute ja was anderes als bisher“, begründet AfD-Spitzenkandidat den großen Wahlerfolg seiner Partei. Die vier Kandidaten würden konstruktiv arbeiten und ein gutes Miteinander im Stadtrat anstreben – genauso wie die anderen Fraktionen auch.

Vorläufige Ergebnisse Böhlen Böhlen: Wahlberechtigte 5462, Wähler 3073, Wahlbeteiligung 56,26 Prozent, Sitze im Stadtrat: 18 SPD: 2134 Stimmen; 24,90 Prozent, 5 Sitze Mirko Altmann Thomas Rechner Paul Kannecht Wolfgang Kramer Doreen Oehmichen AfD: 1914 Stimmen; 22,34 Prozent, 4 Sitze Falk Jahr Ingo Weitzmann Hans-Jürgen Krebs Harald Hänisch CDU: 1841 Stimmen; 21,48 Prozent, 4 Sitze Reinhard Eisold Peter Kratz Uwe Fischer Diana Meier Linke: 1377; 16,07 Prozent, 3 Sitze Beate Krutzsch Thomas Apelt Erhard Gleiche Bündnis 90/Grüne: 623 Stimmen; 7,27 Prozent, 1 Sitz Diane Apitz: 623 Stimmen FDP: 680 Stimmen; 7,94 Prozent, 1 Sitz Bernd Seidel: 680 Stimmen

Von Julia Tonne