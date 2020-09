Böhlen entscheidet sich gegen Bebauungsplan in der Thälmann-Straße

Böhlen

Es dürfte nur ein kurzfristiger Erfolg sein, den die Anwohner in der Ernst-Thälmann-Straße in Böhlen errungen haben. Ihre Unterschriftensammlung und ihren offenen Brief hat der Stadtrat zwar zum Anlass genommen, die Neuaufstellung eines Bebauungsplanes (B-Plan) für ein Wohngebiet mehrheitlich abzulehnen. Allerdings wird der Eigentümer des zur Debatte stehenden Geländes nun Rechtsmittel einlegen. Und womöglich seine jetzigen Möglichkeiten ausschöpfen und Nägel mit Köpfen machen. Heißt: Das Gelände einzäunen.

Seit Wochen mittlerweile schlägt ein geplantes Vorhaben Wellen in der Thälmann-Straße. Das Leipziger Unternehmens R&T Consult hatte ein rund 10 000 Quadratmeter großes Grundstück zwischen den bestehenden Wohnblöcken und der Bahntrasse gekauft, um dort Baugrund für 14 Eigenheime und eine Anliegerstraße zu schaffen. Allerdings wird eben jenes Areal seit Jahrzehnten von den dort lebenden Böhlenern genutzt, die Gärten angelegt, kleine Biotope geschaffen und Schuppen gebaut haben. Und die das Vorhaben des Leipziger Unternehmens strikt ablehnen. Zur Stadtratssitzung am Donnerstagabend waren so viele Anwohner gekommen, dass die Stadtverwaltung schon vorab entschieden hatte, die Sitzung in den großen Saal des Kulturhauses zu verlegen.

Mehrheit der Stadträte stellt sich hinter Anwohner

Während der Sitzung wurde schnell deutlich, dass viele Stadträte hinter dem Anliegen der Böhlener stehen, die dort geschaffenen Naturoasen und Schuppen zu schützen. Schon Bürgermeister Dietmar Berndt hatte zu Beginn der Diskussion erklärt, er stelle sich hinter die Bürger. Auch wenn er noch einmal betonte, dass der Eigentümer des Areals weiter das Ziel verfolgen werde, dort bauen zu können. Bauamtsleiter Jörg Ragnar Koper machte deutlich, dass es für die R&T Consult allerdings kein Anrecht auf einen Bebauungsplan gebe.

Ungewöhnlich war, dass die Zuhörer während der Diskussion des Tagesordnungspunktes Rederecht hatten. Für üblich dürfen sie nur während der Bürgerfragestunde zu Wort kommen. Der Stadtrat machte hier (und auch für die Diskussion um ein strittiges Grundstück in Großdeuben) jedoch ein Ausnahme. Was zu einer regen Debatte führte. „Denken Sie bitte daran, was Sie den Anwohnern antun, wenn Sie für den B-Plan stimmen“, appellierte etwa Thomas Schröder an die Räte. Ein anderer Anwohner sieht in eben einem bewilligten B-Plan „die schlechteste Lösung“, ein nächster kritisierte, dass zahlreiche Bäume dem Vorhaben weichen müssten. „Außerdem wissen die Leute ja gar nicht, wohin mit ihren Sachen, wenn die Schuppen und Garagen wegkommen“, gab eine Zuhörerin zu bedenken.

Eigentümer will nun Rechtsmittel einlegen

Auch Mirko Altmann, Fraktionsvorsitzender der SPD, folgte den Argumenten der Bewohner. „Der jetzige Zustand ist wunderschön, weshalb ich mich dem B-Plan-Vorhaben nicht anschließe“, betonte er. Das sei allerdings seine eigene Meinung und spiegele nicht die Meinung seiner Fraktion wider. Ganz so einfach war die Entscheidung für Thomas Apelt von den Linken nicht. „Ich verstehe Sie als Anwohner“, sagte er in Richtung der Stadtratsbesucher, „ich verstehe aber auch den Investor.“ Wenn der Eigentümer entscheide, er würde alles abreißen, könne er das tun. „Was passiert denn, wenn wir das Vorhaben ablehnen?“, fragte er in die Runde. Eine Antwort blieb aus.

Die liefert Sékou Timplan, Projektleiter bei der R&T Consult, auf Nachfrage: „Wir werden Rechtsmittel einlegen.“ Es werde nicht so sein, dass alles auf dem Areal beim Alten bleiben würde. „Die Gärten und Gebäude auf dem Grundstück gehören nicht den dortigen Anwohnern. Also werden wir hier was machen“, erklärte Timplan, nachdem er von dem Ergebnis erfahren hatte.

Vier Ja-Stimmen für das Vorhaben des Grundstückseigentümers

Für das Vorhaben der R&T Consult gab es trotz aller Mahnungen von Seiten der Bewohner auch Ja-Stimmen. Vier Räte befürworteten das Aufstellen eines B-Plans. Darunter die Grüne Diane Apitz. „Der Grundstückseigentümer hat das Recht, einen B-Plan zu fordern. Und wir können ihn nicht in diesem Recht beschneiden“, erklärte sie. Zudem sei der Plan die beste Möglichkeit für die Bewohner, sich einzubringen, Wünsche und Kritik an bestimmten Planungen zu äußern. „Mit B-Plan können wir und Sie Einfluss nehmen, ohne nicht“, verdeutlichte sie. Auch Beate Krutzsch von den Linken zeigte Verständnis für das Anliegen des Investors, „der Eigentümer kann letztlich mit seinem Grundstück machen, was er möchte“, sagte sie. Ihre Zustimmung begründete sie außerdem damit, dass Eigenheime ein Zugewinn für die Stadt seien.

