Böhlen erhebt auch im Mai keine Kitagebühren

Böhlen

Eltern, die ihre Kinder weiterhin zuhause betreuen, weil sie keinen Anspruch auf eine Notbetreuung haben, müssen auch im Monat Mai keine Kitagebühren zahlen. Das hat der Böhlener Stadtrat bei seiner Sitzung am Donnerstagabend festgelegt. Die Frage, wie die Kommune mit dem Thema weiter verfahren solle, hatte Bürgermeister Dietmar Berndt aufgeworfen.

Die Antworten aus dem Gremium fielen recht einmütig aus und hatten eine geforderte Entlastung der Eltern zum Inhalt. Berndt selbst hatte sich dafür ausgesprochen, auf die Gebühren zu verzichten, zumal sich der Sächsische Städte- und Gemeindetag erst Anfang Mai mit Sachsens Finanzminister Hartmut Vorjohann darauf verständigt hatte, Eltern von der Zahlung zu befreien. Die Ausfallkosten würden Kommunen und Freistaat gemeinsam tragen. Wobei für Berndt auch die Frage im Raum stand, wie die Kommune auch noch diese Last tragen solle.

Anzeige

Kurzarbeit für Erzieher steht nicht zur Debatte

Uwe Fischer von der CDU-Fraktion schloss sich dem Rathauschef an. „Eltern müssen jetzt entlastet werden“, machte er deutlich. Ob die Staatsregierung dabei bleiben würde, einen Teil der Ausfallkosten an die Kommunen abzugeben, bleibe abzuwarten. Wolfgang Kramer von der SPD forderte darüber hinaus nachzudenken, ob Erzieher in Kurzarbeit geschickt werden können. Das allerdings lehnte Hauptamtsleiterin Petra Kühn ab. Schon in dieser Woche würden 65 Kinder bei den Böhlener Knirpsen und in Großdeuben sowohl in Kita als auch im Hort betreut, elf Erzieher seien im Dienst. „Dadurch, dass wir nur kleine Gruppen haben, kann ich auf niemanden verzichten“, begründete sie ihre Ablehnung. Vielmehr könne sie wesentlich mehr Erzieher gebrauchen.

Weitere LVZ+ Artikel

Das Ergebnis der Diskussion sieht nun so aus, dass Eltern, die nicht die Möglichkeit haben, ihre Kinder betreuen zu lassen, bis zum 24. Mai keine Gebühren zahlen. Eltern hingegen, die die Notbetreuung in Anspruch nehmen könnten, entrichten dafür auch weiterhin die Beiträge. „Wir werden das so anbieten“, betonte Berndt. Er hoffe aber, dass es von Seiten des Freistaates mehr Unterstützung gebe, um nicht als Kommune entstehende Ausfallkosten auch noch schultern zu müssen.

Lesen Sie auch:

Von Julia Tonne