Böhlen feiert endlich wieder den 1. Mai

Böhlen

Endlich kann auch in Böhlen wieder in den Mai gefeiert werden. Nach zwei Jahren Zwangspause aus bekannten Gründen geht es nun am morgigen 1. Mai, vor dem Kulturhaus in der Leipziger Straße hoch her. „Endlich können wir wieder den Beginn des Wonnemonats Mai und den Tag der Arbeit feiern“, sagt Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos).

Langeweile sollte am Sonntag keine aufkommen, schließlich gibt es nicht nur reichhaltig Speisen und Getränke, sondern eine Vielzahl an kultureller Unterhaltung. Für die vorrangig der Kulturverein mit seinen zahlreichen Gruppen verantwortlich zeichnet. Höhepunkte sind der Auftritt der Tanzgruppen, von denen eine die „Rocky Horror Picture Show“ auf die Bühne bringt, ein Konzert des Blasorchesters und eine Bastelstraße. Darüber hinaus gibt es einen Legobautisch, eine Hüpfburg, ein Karussell und einen Bewegungsparcours.

Puppenbühne zeigt neues Stück

Für die Unterhaltung der kleinsten Besucher sorgt die Puppenbühne. Sie spielt in ihrem Refugium ein neues Stück, das von einem Drachen handelt.

Die Feierlichkeiten vor dem Kulturhaus beginnen am Sonntag, 10.15 Uhr. Kurze Zeit später schon wird der Maibaum aufgestellt und beginnt das Kulturprogramm. Ab 14.30 Uhr spielt die Akkordeonband „Die Bernhardtiner“ der Musikschule Fröhlich aus Leipzig und Umgebung..

Von Julia Tonne