Böhlen feiert kleines Richtfest für die Sporthalle

Böhlen

Die Arbeiten liegen im Zeitplan, der Rohbau ist fertig, die Eröffnung hat bereits einen Termin: An dem Neubau der Zweifelderhalle in Böhlen ist am Freitag Richtfest gefeiert worden. Im kleinen Kreis – wegen der Corona-Pandemie. Neben Bauamtsleiter Jörg Ragnar Koper waren Bauleiter Thomas Döring und Architekt Alexander Dziuk zum Gespräch und zur Absprache letzter Feinheiten gekommen. „Trotz aller Anfangsschwierigkeiten sind wir gut vorangekommen“, erklärte Böhlens Bürgermeister Dietmar Berndt, bevor er den obligatorischen Nagel einschlug. Von daher sei seine Hoffnung groß, im August – also mit Beginn des nächsten Schuljahres – die Sporthalle in Betrieb nehmen zu können.

Damit auch während der kommenden Wintermonate durchgängig an der Halle gearbeitet werden kann, wird laut Döring in der nächsten Woche ein Trapezblech installiert – eine Unterkonstruktion für das spätere Dach. Außerdem komme der Dachstuhl drauf, der dann wiederum ein „ Notdach“ erhalte. „Mit diesem wird die Baustelle winterfest gemacht, so dass dann auch bald mit dem Innenausbau begonnen werden kann“, betont der Bauleiter. Er rechne mit dem Beginn des Innenausbaus Mitte Januar.

Damit der Innenausbau beginnen kann, erhält der Rohbau der Sporthalle zunächst ein Notdach. Quelle: Julia Tonne

„Die Sporthalle wird nicht zu groß und nicht zu klein, nicht zu arm und nicht zu fein“, brachte es Zimmermann Florian Beck in seinem Richtspruch auf den Punkt. Dennoch wird der Neubau mit mehr als 4,5 Millionen Euro zu Buche schlagen. Erst im Sommer war bekannt geworden, dass allein die Kosten für den Bodenaushub um rund 800 000 Euro steigen. Grund dafür war kontaminierte Erde in unerwarteter Dimension.

Der Rohbau steht, nun wird er winterfest gemacht, damit im Winter der Innenausbau beginnen kann. Quelle: Julia Tonne

Von Julia Tonne