Böhlen

Rund 6800 Menschen leben in Böhlen und den zwei Stadtteilen Großdeuben und Gaulis. Und auch wenn die Einwohnerzahl es nicht vermuten lässt, so weist die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KVS) allein elf Ärzte in Böhlen aus. Kein Wunder also, dass die Böhlener die medizinische Versorgung in ihrer Stadt bei der sachsenweiten Umfrage für den Familienkompass 2020 für gut befinden und dafür die überdurchschnittliche Note 2,5 vergeben. Befragt wurden auch die Bewohner der Nachbarstadt Rötha. Und die schließen sich der Bewertung an.

Poliklinik zu DDR-Zeiten wirkt nach

Die Ärztedichte begründet Böhlens Bürgermeister Dietmar Berndt damit, dass es noch zu DDR-Zeiten eine Poliklinik gegeben habe und daraus nach der Wende zahlreiche Arztpraxen hervorgegangen seien. Die Poliklinik selbst, einst zu finden in der Werkstraße, habe nach 1990 eine wechselvolle Geschichte erlebt und sei lange Zeit Bürohaus gewesen. Weshalb sich später in der Röthaer Straße das Ärztehaus etabliert habe.

Was Berndt und die Böhlener besonders schätzen, ist die Tatsache, dass es im Stadtgebiet viele Allgemeinmediziner gebe. „Diese allerdings fehlen in Großdeuben“, betont der Rathauschef. Zwar gebe es dort Praxen für Physiotherapie, aber eben keinen Hausarzt. Und auch beim Angebot an Fachärzten sieht Berndt noch Luft nach oben. Er würde sich beispielsweise einen Augenarzt für Böhlen wünschen. Laut Kassenärztlicher Vereinigung aber könnte das auf lange Sicht ein Wunsch bleiben. Denn die Bedarfsplanung bei Augenärzten sieht für den Bereich Leipziger Land, wozu ja Böhlen/ Rötha gehören, schon jetzt einen Versorgungsgrad von 96,1 Prozent vor. Heißt: Lediglich noch 1,5 Augenarzt-Praxen dürften im Leipziger Land eröffnet werden.

Nähe zu Großstadt attraktiv für Ärzte

Dass Böhlen und Rötha beim Familienkompass mit einer guten medizinischen Versorgung hervorstechen, hat laut Katharina Bachmann-Bux, Sprecherin der KVS, auch mit der Infrastruktur der beiden Städte zu tun. „Viele kleinere Kommunen profitieren, wenn es um die Ansiedlung von Ärzten geht, von der Nähe zu einer Großstadt, in dem Fall zu Leipzig“, macht sie deutlich. Zumal allein Böhlen gut mit der S-Bahn und auch per Bus zu erreichen sei. Viele Ärzte würden sich ihren Praxis-Standort auch nach den örtlichen Gegebenheiten aussuchen. Also Kriterien wie Kitaplätze, Schulen und Arbeitsplätze für den Partner zugrunde legen. „Und auch diesbezüglich hat Böhlen einiges zu bieten.“

Von Julia Tonne