Böhlen hat fünf neue Ehrenamtspreisträger

Im noch recht jungen Jahr 2020 kommt einiges zu auf die Stadt Böhlen. Einiges, das lang ersehnt ist, anderes, das schneller umgesetzt wird als erwartet. Lang ersehnt zum Beispiel sind die Baumaßnahmen am Kulturhaus, lang ersehnt auch der Bau der neuen Zweifeldhalle und der Anbau ans Rathaus. Schnell hingegen geht es in Großdeuben zu: beim Spielplatz im Orchideenweg und bei der Schaffung neuer Wohngebiete. Bürgermeister Dietmar Berndt gab während des Neujahrsempfangs am Sonntag einen äußerst positiven Ausblick auf die kommenden Monate.

Größtes Vorhaben in der Kernstadt ist der Neubau der Sporthalle. „Die Planungsphase ist beendet, und die Baugenehmigung liegt vor“, machte der Rathauschef deutlich. Weshalb er davon ausgehe, schon Ende Februar – möglicherweise gar am 29. – zum Spatenstich einladen zu können. Im Herbst 2021 soll die Halle dann stehen. Viel Zeit, Geld und Nerven kostet auch das Vorhaben „Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes“. „In diesem Jahr werden die notwendigen Gutachten für die verschiedenen Varianten sowie die Ausführungsplanung erstellt. Das finanzielle Gesamtvolumen dieser Baumaßnahme ist derzeit mit rund einer Million Euro angesetzt“, erklärte Berndt.

Der Neujahrsempfang der Stadt Böhlen war gut besucht. Mehrere hundert Besucher kamen ins Kulturhaus. Quelle: Julia Tonne

Böhlen braucht Anbau an Grundschule und weitere Radwege

Investieren wird Böhlen zudem in die Erweiterung und Sanierung des Rathauses. In den nächsten Monaten sollen die Ausführungsplanung erstellt und die Bauleistungen ausgeschrieben werden. Kosten des gesamten Vorhabens: rund 3,5 Millionen Euro. Doch damit ist das Ende der Vorhabenliste noch längst nicht erschöpft. Aufgrund der steigenden Einwohnerzahlen kommt Böhlen nicht um einen Anbau an die Grundschule herum. „Derzeit geschätzte Kosten der Maßnahme: 4,67 Millionen Euro.“

Zudem richtet die Stadt in diesem Jahr ihren Fokus auf die Radwegeverbindungen, „um Böhlen verkehrstechnisch weiter gut in der Region zu vernetzen“. Eine davon – die von Großdeuben zum Zwenkauer See – könnte schon in diesem Jahr realisiert werden, eine andere Variante – eine Verbindung zwischen der Kernstadt Böhlen und Zwenkau – solle folgen.

Fünf Böhlener werden für ihr Engagement ausgezeichnet

Mehrere hundert Besucher konnte Berndt anlässlich des Neujahrsempfangs im Kulturhaus begrüßen, darunter unter anderem Landrat Henry Graichen, Bundestagsabgeordnete Katharina Landgraf und die Bürgermeister der benachbarten Kommunen Rötha, Neukieritzsch und Markkleeberg.

Für den musikalischen Part des Neujahrsempfangs sorgte traditionell das Leipziger Symphonieorchester. Quelle: Julia Tonne

Darunter aber auch die neuen Ehrenamtspreisträger. Fünf Böhlener zeichneten der Rathauschef und Hauptamtsleiterin Petra Kühn für deren langjähriges Engagement aus (siehe Kasten). Und lobten zudem die große Bereitschaft der Feuerwehrkameraden aus Böhlen und Großdeuben, die im vergangenen Jahr 62 Einsätze zu bewältigen hatten.

Symphonie Orchester spielt Auszüge aus Neujahrskonzert

Um die passende Musik kümmerte sich das Leipziger Symphonieorchester unter Leitung von Stefan Diederich. Die Musiker spielten einen Auszug aus ihrem Neujahrskonzert, das sie bereits am Sonnabend im Bornaer Stadtkulturhaus gaben.

Böhlen hat neue Ehrenamtspreisträger Fünf Böhlenerhaben Bürgermeister Dietmar Berndt und Hauptamtsleiterin Petra Kühn für deren langjähriges Engagement ausgezeichnet. Ingeburg Weber: Sie gründete vor 50 Jahren die Frauengruppe der Böhlener Feuerwehr und ist noch immer bei zahlreichen Veranstaltungen mit von der Partie. „Sie steht den Kameradinnen und Kameraden nach wie vor zur Seite und verdient deshalb den Ehrenamtspreis der Stadt“, lobte Kühn in ihrer Laudatio. Willi und Margita Bielefeld: Seit Jahrzehnten gestalten die Eheleute die Kirchgemeinde Großstädteln-Großdeuben aktiv mit, sorgen sich laut Kühn um das Gebäude, pflegen das Grundstück und gehören immer wieder zum Organisationsteam, wenn Veranstaltungen auf dem Programm stehen. Ihre Auszeichnung konnten die beiden nicht persönlich entgegen nehmen. „Das holen wir nach“, versprach Kühn. Andreas Heisgen: Ihn kennen viele Böhlener und Großdeubener eher unter dem Spitznamen „Flecki“. Er ist sozusagen Urgestein des Großdeubener Karnevalsvereins „und begann seine karnevalistische Laufbahn als Tänzer beim Männerballett“, erzählte Vorsitzende Anne Knappe in ihrer Laudatio. Seit 46 Jahren mittlerweile ist er aus dem Faschingstreiben nicht mehr wegzudenken. Edith Schröder: Sie gehört seit Jahren zu der Seniorentanzgruppe des Kulturvereins, kümmert sich aber auch als Vorstandsmitglied um sämtliche Belange des Vereins. „Wo immer der Kulturverein verantwortlich oder gefragt ist, organisiert sie die aktive Teilnahme der Seniorentanzgruppe“, lobte Vereinsvorsitzende Irene Crell die Umtriebigkeit von Schröder. Diese sei „überall und mit vollem Einsatz dabei“.

Von Julia Tonne