Böhlen investiert 4,9 Millionen Euro in Anbau für Grundschule und Hort

Böhlen

Platz für künftig 336 Schüler, Kosten von rund 4,9 Millionen Euro und eine Bauzeit von etwa anderthalb Jahren: Das sind grob die Eckdaten für ein Mammutprojekt, das die Stadt Böhlen jetzt stemmt. Am Freitag erfolgte der Spatenstich für den Anbau an Grundschule und Hort im Beisein von Böhlens Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos), Landrat Henry Graichen, Vertretern der Baufirmen, Planer Kay-Uwe Hockauf und den Schul- und Hortleiterinnen Kathrein Müller-Lauchstedt und Kerstin Müller.

Dass sowohl Grundschule als auch Hort sprichwörtlich aus allen Nähten platzen, ist seit Monaten bekannt. „Unser Dilemma ist derzeit, dass die Räume doppelt genutzt werden, also von beiden Einrichtungen“, sagte der Rathauschef beim Spatenstich. Allerdings habe das Dilemma auch eine gute Seite. Es zeige, dass Böhlen als Wohnort für Familien immer attraktiver werde.

Böhlen schafft Plätze weit über Bedarfsplanung hinaus

Derzeit besuchen 250 Kinder die Grundschule Pfiffikus, und obwohl beide Gebäude nur für eine Zweizügigkeit konzipiert sind, sind die Klassenstufen eins, zwei und drei seit dem Schuljahr 2019/2020 schon dreizügig. Um der weiter wachsenden Zahl der Grundschüler nun Rechnung zu tragen, sei ein Anbau unumgänglich. Obwohl die Schulbedarfsplanung von etwa 274 Schülern ausgeht, bieten Bestandsgebäude und Anbau künftig Platz für 336 Kinder. Heißt: Die Stadt geht weit über die Bedarfsplanung hinaus. „Es nutzt ja nichts, wenn wir so knapp kalkulieren und dann in wenigen Jahren wieder vor dem gleichen Problem stehen“, begründete Berndt.

Böhlen legt den Grundstein für den rund 4,9 Millionen Euro teuren Anbau an Grundschule und Hort. Quelle: Julia Tonne

Landrat Henry Graichen lobt Weitsicht der Stadt

Lob für diese Weitsicht kam von Landrat Graichen, der ebenfalls am Freitag zum Spaten griff. Auch er lieferte etliche Zahlen, die belegen, dass es in absehbarer Zeit wesentlich mehr Kinder geben werde als heute. „Derzeit besuchen 9270 Kinder im Landkreis eine Grundschule. Zum Schuljahr 2027/2028 werden es 9900 Kinder sein“, machte er deutlich. Das seien insgesamt etwa 23 Klassen mehr. „Und die müssen ja irgendwo hin.“

Viele Kommunen würden zwar neue Baugebiete ausweisen, aber nicht bedenken, dass dann auch die entsprechende Infrastruktur für die Familien gegeben sein müsste. „Manche Kommunen sind dann überrascht, wenn sie merken, dass die Plätze in Schulen und Kitas nicht mehr ausreichen.“ Da habe Böhlen schon vor Jahren Weitsicht gezeigt.

Keine Ausweichmöglichkeiten, weil alle Räume belegt sind

„Der Platzmangel derzeit ist wirklich ein großes Problem“, verdeutlichte Schulleiterin Müller-Lauchstedt. Es gebe keine Ausweichmöglichkeiten, um beispielsweise mal mit einem Kind alleine arbeiten zu können, sämtliche Räume seien belegt. Das bestätigt auch die Hortleiterin. So könne unter anderem das Experimentierzimmer kaum noch als solches genutzt werden, weil eine weitere Hortgruppe hier Platz finden muss. „Wir haben derzeit 198 Kinder und damit die Kapazität erreicht. Absehbar ist aber, dass künftig noch mehr Hortkinder betreut werden“, sagt Müller.

Geplant sei, dass die Großdeubener Grundschüler nach dem Unterricht künftig nicht mehr im Gebäude Kinderland in Großdeuben betreut werden, sondern in Böhlen in den Horträumen bleiben. Das habe laut Berndt auch Auswirkungen auf die Plätze im Krippen- und Kitabereich vom Kinderland. Hier würden die Kapazitäten deutlich ausgeweitet.

Böhlen stemmt selbst rund zwei Millionen Euro

4,9 Millionen Euro investiert die Stadt in den Anbau, der auf Seiten der Weststraße entsteht. 2,9 Millionen Euro Fördermittel bekommt die Kommune aus dem Fördertopf Schulische Infrastruktur, die Differenz stemmt Böhlen aus dem eigenen Haushalt. Berndt rechnet mit der Fertigstellung zum Schuljahr 2022/2023.

Von Julia Tonne