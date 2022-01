Böhlen könnte weitere kommunale Wohnungen verkaufen

Böhlen

Wohnungsinteressenten aufgepasst: Der Stadtrat Böhlen muss während seiner nächsten Sitzung entscheiden, ob kommunale Wohnungen verkauft werden sollen. Gleich mehrere Beschlüsse befassen sich am 27. Januar mit dem Thema.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Stadtverwaltung die Idee in den Raum gestellt, mehrere Wohnungen, die bislang im kommunalen Eigentum sind, zu veräußern. Mit dem entsprechenden Erlös aus dem Verkauf sollen dann andere Wohnungen saniert werden. 80 Domizile nennt Böhlen sein Eigen. Zu viele, wie Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos) schon einmal betont hatte. In der nächsten Sitzung nun stehen siehen Einheiten in der Straße Am Ring zur Debatte – genauer: in den Häusern 1 und 18, 20 und 26, 28 und 30 sowie 32.

Stadtrat berät auch über Thälmann-Straße

Der Wohnungsverkauf ist nicht das einzige Thema der Auftaktsitzung in diesem Jahr. Vielmehr geht es auch um das Vorkaufsrecht der Stadt in Sachen Bebauungsplangebiet Ernst-Thälmann-Straße. Wie berichtet, entstehen hier in absehbarer Zeit 14 Eigenheime. Zudem werden die Wirtschaftsplanung für Böhlens Körperschaftswald behandelt und Grundstücksangelegenheiten beraten. Zudem gibt es eine Fragestunde für die Bürger.

Das Gremium kommt am Donnerstag im Kulturhaus zusammen. Der Beginn der Sitzung ist 18.30 Uhr im Großen Saal.

Von Julia Tonne