Böhlen kooperiert beim Breitbandausbau mit Envia-Tel

Envia-Tel, ein Tochterunternehmen des Stromversorgers EnviaM, soll nun auch in Böhlen für den Glasfaserausbau verantwortlich zeichnen. Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung am vergangenen Donnerstag einstimmig beschlossen. Mit der Entscheidung für Envia-Tel rückt die Stadt von der ursprünglichen Idee ab, beim Breitbandausbau mit dem Unternehmen Deutsche Glasfaser zu kooperieren.

Envia-Tel plant den Glasfaserausbau für 2240 Gebäude und damit für rund 3300 Haushalte in der Stadt Böhlen und deren Stadtteilen Großdeuben und Gaulis. 33 Kilometer Trasse würde das Unternehmen in offener und geschlossener Bauweise schaffen und insgesamt zehn Millionen Euro investieren. Voraussetzung allerdings: eine Vorvermarktungsquote von 35 Prozent. Heißt: Mindestens 35 Prozent der Haushalte, Geschäfte und Betriebe müssten sich nach Aussage von Böhlens Bürgermeister Dietmar Berndt in dieser Phase für einen Vertrag entscheiden. Envia-Tel plant den Start der Vorvermarktung für Februar 2021.

Glasfaser-Trassen könnten ab Oktober 2021 gebaut werden

„Mit dem Verlegen der Glasfaser-Trassen ist dann von Oktober 2021 bis Dezember 2022 zu rechnen“, erklärte der für Böhlen zuständige Envia-Tel-Mitarbeiter bei der Sitzung des Technischen Ausschusses im September. Drei Produktlinien würden anschließend zur Verfügung stehen: 300, 600 und gar 1000 Mega-Bit pro Sekunde. Dabei werde nach aktuellem Stand die niedrigste Stufe 34,90 Euro pro Monat kosten. Interessenten für das schnelle Internet erhielten einen sogenannten FTTH-Anschluss. Gemeint ist: Fibre to the home – Glasfaser bis in die Wohnung. Wer keinen Vertrag abschließe, bekomme Glasfaser lediglich bis zum Grundstück.

Noch 2018 hatten sich Stadtverwaltung und Räte dafür ausgesprochen, beim Thema Breitband auf die Deutsche Glasfaser zu setzen. „Allerdings ist es nicht zum Vertrag gekommen“, erklärte nun der Rathauschef. Von Seiten des Unternehmens habe es zu lange Wartezeiten gegeben, weshalb eine Einigung nicht zustande gekommen sei.

Auch Pegau und Groitzsch entscheiden sich für Envia-Tel

Mit der Entscheidung, grünes Licht für die Zusammenarbeit mit Envia-Tel zu geben, ist Böhlen in guter Gesellschaft. Erst vor wenigen Tagen hatten bereits Pegau und Groitzsch der EnviaM-Tochter den Zuschlag erteilt.

