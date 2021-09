Böhlen legt Grundstein für den Anbau ans Rathaus

Böhlen

Im Juli der erste Spatenstich, nun die Grundsteinlegung: In Böhlen nimmt das dritte große Bauprojekt Fahrt auf. Es geht um die Sanierung und die Erweiterung des Rathauses. Weiter fortgeschritten sind schon der Neubau einer Zweifeldsporthalle und der Anbau an die Grundschule und den Hort.

Pandemie-bedingt waren am Freitag nur wenige Gäste eingeladen, um die Grundsteinlegung mitzuverfolgen. Neben einigen Stadträten war Ines Lüpfert, Zweite Beigeordnete des Landkreises Leipzig, vor Ort. Ebenso wie Vertreter der beteiligten Bau- und Planungsfirmen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Böhlen.

Zeitkapsel enthält Corona-Test und FFP2-Masken

Wichtigster Akt an diesem Tag: das Versenken einer Zeitkapsel, was Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos) vornahm. Und schon wie die Kapsel, die vor wenigen Wochen in der Bodenplatte des Grundschulanbaus versenkt worden war, beinhaltet die jetzige Kapsel Dokumente und Gegenstände mit aktuellem Bezug.

Bürgermeister Dietmar Berndt präsentiert die Zeitkapsel, die er in der Bodenplatte versenkt. Quelle: Tina Arndt

Konkret sind das ein Corona-Test, eine FFP2-Maske, ein Brief für die Nachwelt, der die derzeitige Corona-Pandemie beschreibt, aber auch erklärt, warum ein Rathausanbau notwendig ist. Dabei sind zudem Euro-Münzen, die Übersicht des Stadtrates der Stadt Böhlen in der Wahlperiode 2019 bis 2024 sowie ein Organigramm der Stadtverwaltung. Und auch eine Leipziger Volkszeitung vom 1. September gehört zum Inhalt.

Böhlens Rathaus braucht dringend einen Anbau, weil das Bestandsgebäude aus allen Nähten platzt. Und auch, „weil wir eigentlich als Stadtverwaltung gar nicht mehr drin sein dürften“, wie der Bürgermeister betonte. Denn der Bestandsschutz laut Arbeitsstättenverordnung von Seiten des sächsischen Innenministeriums war bereits zum Ende des vergangenen Jahres ausgelaufen. Und eine Verlängerung war der Kommune nicht zugestanden worden. Weshalb der Anbau drängt, wie der Rathauschef deutlich machte.

Anbau des Rathauses wird barrierefrei

Und noch weitere Gründe spielen eine Rolle für die rund drei Millionen Euro teure Investition. Da im Anbau, von der Karl-Marx-Straße aus gesehen rechts, ein Fahrstuhl, ein Besprechungsraum, das Einwohnermeldeamt sowie Räumlichkeiten für das Archiv entstehen, wird laut Berndt das künftige Rathaus wesentlich bürgerfreundlicher und vor allem barrierefrei. Eine Verbindung zwischen beiden Häusern gewährleiste kurze Wege.

Der Anbau entsteht an der rechten Seite des Rathauses, von der Karl-Marx-Straße aus gesehen. Quelle: Tina Arndt

Ob die eingeplanten drei Millionen reichen, wagt Berndt zu bezweifeln. Da schon der Neubau der Turnhalle auf dem Schulgelände der Oberschule wegen der Materialknappheit deutlich teurer wird, als veranschlagt, rechnet der Rathauschef auch beim Anbau an das Rathaus mit höheren Kosten.

Von Julia Tonne