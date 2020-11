Böhlen lehnt Ansichtskartenbuch für die Stadt ab

Böhlen

Die Stadt Böhlen bekommt in absehbarer Zeit kein Ansichtskartenbuch. Mit einer knappen Mehrheit hat sich der Stadtrat gegen ein solches Vorhaben ausgesprochen – und das unter anderem mit versteckten Kosten begründet. Die AfD-Fraktion hatte erst kürzlich den Antrag gestellt, die Stadt möge sich an der Finanzierung eines solchen Buches beteiligen und in Vorkasse gehen. Autor und Hobby-Historiker Gregor Kaufmann wollte gemeinsam mit dem Verlag Pro Leipzig genauso ein Buch für Böhlen erstellen, wie es das bereits für Rötha gibt. Unterstützung für die Idee kam von Ingo Weitzmann, Fraktionsvorsitzender der AfD.

Wie berichtet, schwebt Kaufmann, Weitzmann und Thomas Nabert, Verleger von Pro Leipzig, ein rund 144 Seiten starkes Buch bestehend aus hunderten historischen Ansichtskarten vor, die Auflage ist mit 1000 kalkuliert. Doch schon im vergangenen Verwaltungsausschuss Ende Oktober waren die Meinungen zu dem Vorhaben weit auseinander gegangen. Vor allem an der Finanzierung entzündete sich Kritik, die in der folgenden Stadtratssitzung noch einmal erneuert wurde. Denn laut Beschlussantrag müsste Böhlen mit rund 15 000 Euro in Vorkasse gehen, um das Buch realisieren zu können. Das Geld sollte dann über den Verkauf der Bücher wieder reinkommen.

Kosten könnten sich durch Bildrechte und Recherchen verdoppeln

Wobei Falk Jahr, Vorsitzender der neu gegründeten Fraktion „Böhlener, Großdeubener und Gauliser Bürger“ (kurz BGGB), die Summe für eine untertriebene Kostenschätzung hält. Er monierte, dass sich die Kosten durch unklar formulierte „variable Leistungspositionen“ wie Bildrechte und Recherchearbeiten verdoppeln könnten. Die Stadt also letztlich rund 30 000 Euro beisteuern müsste. Tatsächlich heißt es in dem Beschlussantrag der AfD: „Nicht berücksichtigte, in die Publikation einzubringende Werte sind die Abbildungen [...] und mindestens 350 Stunden Recherchen/Texte der Autoren.“ Wobei die Herausgeber von einer ehrenamtlichen Einbringung dieser Werte ausgehen.

Das aber war den meisten Stadträten dann doch zu ungenau. Weshalb sie dem Anliegen die rote Karte zeigten. Zumal Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos) noch einmal betonte, dass es nach wie vor zahlreiche Exemplare der beiden bereits erschienenen Stadtchroniken gebe und das Geld, das die Stadt als Vorkasse zur Verfügung stellen müsste, zunächst an anderer Stelle fehle.

Von Julia Tonne