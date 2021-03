Böhlen soll wieder einen eigenen Jugendclub bekommen

Böhlen

Seit vier Jahren mittlerweile gibt es keinen Jugendclub mehr in Böhlen. Das soll sich nun in absehbarer Zeit wieder ändern. Der Stadtrat hat am Donnerstagabend einstimmig beschlossen, die offene Kinder- und Jugendarbeit der Stadt an den Kinder- und Jugendring des Landkreises Leipzig zu übertragen. Heißt: Der KJR mit Sitz in Bad Lausick wird Träger eines noch zu schaffenden Jugendclubs. Denn bislang kann Böhlen nur ein Jugendforum vorweisen.

Das wurde 2018 gegründet – übrigens auch durch Unterstützung durch den KJR – und hat seitdem zahlreiche Projekte auf die Beine gestellt und umgesetzt. Unter anderem veranstalteten die Jugendlichen – meist Schüler der Oberschule – Open-Air-Kinoabende im Freibad, baten zum Frühjahrsputz in der Stadt und luden zu Workshops rund um Kommunalpolitik ein. Ein festes Domizil für die Nachwuchspolitiker gab es lange Zeit nicht, erst im September vergangenen Jahres entstand in der Jahnbaude beim SV Chemie Böhlen ein eigenes Büro. Das allerdings ist von einem „echten“ Jugendclub weit entfernt. Vielmehr ist hier gerade einmal so viel Platz, damit Maria Dießner vom KJR, die das Jugendforum betreut, mit den Jugendlichen neue Pläne schmieden kann.

Suche nach passenden Räumlichkeiten kann beginnen

Allerdings könne das nach Aussage von Böhlens Bürgermeister Dietmar Berndt nur eine Zwischenlösung sein. „Wir müssen uns Gedanken machen über einen Jugendclub“, hatte er schon in der Sitzung des Verwaltungsausschusses betont, bei dem das Thema Jugendarbeit erst kürzlich auf der Agenda stand. Es brauche nun eine langfristige Lösung und einen vernünftigen Ort, wo der Club entstehen könne. Weshalb er die Ausschussmitglieder darum bat, sich über passende Räumlichkeiten für das Vorhaben Gedanken zu machen.

Eine erste Überlegung hinsichtlich des Ortes brachte er mit dem noch zu sanierenden Südflügel des Kulturhauses selbst ins Spiel, Wolfgang Kramer von der SPD schlug das Haus II der Stadtverwaltung vor, das nach dem Anbau an das Rathaus deutlich mehr Raumkapazitäten haben dürfte. Zumal Dießner schon ein Büro in dem Gebäude bekommen sollte, wie Berndt ergänzte.

Die Jahnbaude ist seit Herbst 2020 Büro des Jugendforums. Quelle: privat

Böhlens eigener Jugendclub hat Auswirkungen auf Röthas „Wanne“

Böhlen bekommt für die Schaffung der offenen Kinder- und Jugendarbeit vom Landkreis Leipzig mehr als 35 000 Euro, die Stadt selbst steuert noch einmal 3000 Euro bei, um das entsprechende Personal für den künftigen Jugendclub finanzieren zu können. Allerdings hat Böhlens Entscheidung, selbst wieder einen Jugendclub haben zu wollen, gravierende Auswirkungen auf den Jugendtreff in der Nachbarkommune Rötha. Die „Wanne“ hat künftig statt zwei Mitarbeitern nur noch eine. Eben weil die Stadt Böhlen die ihr zustehende Fachkraftförderung wieder für sich eingeplant hat. In den vergangenen Jahren waren die Böhlen zustehenden Mittel nach Rötha umgeleitet worden.

Bis Ende 2016 gab es in Böhlen noch den Jugendclub Abri in der Baracke in der Leipziger Straße. Weil sich aber der Trägerverein Familien- und Jugendhilfe Böhlen aufgelöst hatte, musste die Einrichtung geschlossen werden.

Der Jugendclub Abri musste Ende 2016 schließen. Quelle: Andreas Döring

Von Julia Tonne