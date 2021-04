Böhlen und Kitzscher: Staatsanwaltschaft prüft Impfdrängler-Anzeigen

Böhlen/Kitzscher

Der Unterschied ist so groß wie die Größe der Städte. In Halle leben auf 135 Quadratkilometer knapp 240 000 Menschen. In Böhlen sind es 6600, in Kitzscher 5000 auf entsprechend kleiner Fläche, 25 und knapp 30 Quadratkilometer.

Politisch tobt in Halle ein heftiger Machtkampf, seit bekannt wurde, dass der dortige Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) sich vorzeitig gegen das Corona-Virus hatte impfen lassen. Höhepunkt der Affäre waren bislang offizielle Ermittlungen der Staatsanwaltschaft mit Durchsuchungen von der Polizei und Wiegands Suspendierung durch den Stadtrat, gegen die sich der Stadtchef jetzt wehrt.

Ganz anders das Bild in Böhlen und Kitzscher, wo sich am Jahresanfang die Bürgermeister ebenfalls dem Vorwurf ausgesetzt sahen, sie hätten sich impfen lassen, obwohl sie noch nicht an der Reihe waren. Hier schlägt das weder politisch große Wellen, noch ist ein besonderer Eifer der damit befassten Behörden, der Staatsanwaltschaft und des Landratsamtes, zu spüren.

Berndt wehrt sich, Schramm schweigt öffentlich

In Böhlen hatte die Interessengemeinschaft (IG) „Unser Großdeuben“ Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos) im Internet öffentlich der vorzeitigen Impfung beschuldigt. Beim Landratsamt ging eine Dienstaufsichtsbeschwerde ein, die Staatsanwaltschaft erhielt eine anonyme Anzeige.

Nur über eine solche gelangten auch die Vorwürfe gegen den Kitzscheraner Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler) an die Öffentlichkeit. Berndt gab zu, vorzeitig geimpft worden zu sein, wehrte sich aber gegen den öffentlichen Angriff und kündigte rechtliche Schritte gegen die IG an.

Schramm verlegte sich dagegen öffentlich aufs Schweigen und sagte zu den Vorwürfen gar nichts. In einer nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates soll er laut Teilnehmern den Abgeordneten dann jedoch von dem Impftermin Mitte Januar berichtet haben. Damit war die Angelegenheit in Kitzscher politisch erledigt.

Strafrechtliches Neuland in aufgeregten Zeiten

Die Staatsanwaltschaft Leipzig, wo die anonymen Anzeigen nun seit mindestens zwei Monaten vorliegen, hat sich damit noch nicht abschließend beschäftigt, teilt Pressesprecher Ricardo Schulz mit. „Die Prüfung der Anzeigen auf eine strafrechtliche Relevanz des angezeigten Verhaltens ist noch nicht abgeschlossen“, sagt er und weist zugleich auf die Unschuldsvermutung gegenüber den beiden Bürgermeistern hin. Wann die Prüfung, die offenbar in keinem der beiden Fälle offizielle Ermittlungen sind wie in Halle, abgeschlossen sein werden, könne er nicht sagen.

Auf Nachfrage bemüht sich Schulz, dem Anschein entgegenzutreten, die Staatsanwaltschaft könnte die Angelegenheit auf die lange Bank schieben. Er verweist in dem Zusammenhang auf „strafrechtliches Neuland“, das zudem in aufgeregten Zeiten betreten werde. Die abschließende Entscheidung müsse daher sorgfältig vorbereitet und begründet werden, was Zeit beanspruche.

Zwei weitere Fälle werden geprüft

Zugleich bestätigt der Oberstaatsanwalt auf Anfrage, dass im Zuständigkeitsbereich der Behörde, das sind die Stadt und der Landkreis Leipzig sowie der Kreis Nordsachsen, zwei weitere Fälle angeblich vorfristiger Impfungen bekannt geworden sind. Auch bei denen werde geprüft, ob ein strafrechtlicher Anfangsverdacht vorliegt.

Während die Staatsanwaltschaft also noch um eine Beurteilung der Situation ringt, befasst sich das Landratsamt vorläufig gar nicht mit der Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Böhlener Stadtchef und möglichen Konsequenzen. Hier wartet man die Entscheidung der Staatsanwaltschaft ab. „Solange das staatsanwaltschaftliche Verfahren zur vorzeitigen Impfung noch nicht abgeschlossen ist, ruht das disziplinarrechtliche Verfahren des Landkreises“, teilt Behördensprecherin Brigitte Laux mit.

Von André Neumann