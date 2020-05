Böhlen will Wohnungen aus städtischem Eigentum verkaufen

Böhlen

Noch hat Böhlen mehr als 80 Wohnungen im kommunalen Eigentum. Allerdings nicht mehr lange: Die Stadt plant, einige davon zu verkaufen. Zum einen sieht Bürgermeister Dietmar Berndt keinen Grund, so viele Wohnungen behalten zu müssen, zum anderen könne mit den Erlösen die Sanierung anderer Wohnungen finanziert werden. Schon mehrmals stand das Thema auf der Tagesordnung der Stadtratssitzungen. Und erst kürzlich hatten die Räte der Stadtverwaltung grünes Licht gegeben, sieben Wohnungen verkaufen zu dürfen.

Wertgutachten soll vor Ausschreibung Klarheit bringen

Welche das konkret betrifft, ist allerdings noch unklar. Eines aber wurde ersichtlich: Es sollen die Wohnungen ausgeschrieben werden, die für die Stadt recht unattraktiv sind. Unter anderem, weil sie in höheren Etagen liegen. Beate Krutzsch, Fraktionsvorsitzende der Linken, forderte, dass die Verwaltung zunächst ein Wertgutachten in Auftrag geben solle, „erst dann können wir die entsprechenden Wohnungen ausschreiben“.

Anzeige

Ein Vorschlag, den Berndt selbst schon einmal gebracht hatte und nun noch einmal bekräftigte. Allerdings alles zu seiner Zeit: „Jetzt geht es erst einmal um die Frage, ob wir verkaufen wollen oder nicht. Danach können wir die Tippel-Tappel-Tour in Angriff nehmen.“ Bei dem Beschluss gehe es vorrangig um das „Ob“ – das „Wie“ folge später.

Weitere LVZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Für das „Wie“ forderte Falk Jahr, Fraktionsvorsitzender der AfD, einen wasserdichten Prozess. „Wer schreibt aus? Wer überwacht das Prozedere? Das sind Fragen, die zu klären sind“, machte er deutlich. Solche Vertragsinhalte seien bislang vollkommen unklar.

Stadtrat schlägt Treppenrabatt für obere Etagen vor

Dem Beschluss, einige Wohnungen zum Verkauf anzubieten, waren schon Diskussionen in vorherigen Sitzungen vorangegangen. So lieferte Berndt bereits den Vorschlag, mehrere Wohnungen zu einer großen zusammen zu legen. Zustimmung fand das bei Thomas Apelt (Linke): „Der Bedarf dafür wäre sicherlich da, große Wohnungen sind Mangelware.“ Weiterer Vorschlag von dessen Seite: Treppenrabatt für die, die ganz oben wohnen. Welche der Vorschläge tatsächlich nachher Eingang in den gesamten Prozess finden, bleibt abzuwarten.

Von Julia Tonne