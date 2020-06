Böhlener Eltern zahlen wieder reguläre Kitagebühren

Böhlen

Ab Juni zahlen Böhlener Eltern wieder die regulären Beträge für die Betreuung ihrer Kinder. Dafür hat der Stadtrat in seiner Sitzung in der vergangenen Woche grünes Licht gegeben. Hauptamtsleiterin Petra Kühn hatte zuvor dafür geworben, wieder die normal gültigen Beträge ab Juni zu verlangen. „Hort und Kitas laufen wieder im Regelbetrieb – wenn auch im eingeschränkten“, begründete Kühn. Seine Zustimmung signalisierte das Gremium lediglich mit Kopfnicken, ein Beschluss dafür war nicht notwendig. Im Mai waren die Beiträge für die Eltern ausgesetzt worden, die ihre Kinder zuhause betreuen mussten.

Bei den Böhlener Knirpsen und auch in der Großdeubener Kita Kinderland läuft seit einigen Tagen fast wieder alles so, wie es Kinder und Eltern gewohnt waren. Das „Fast“ beinhaltet unter anderem geänderte Öffnungszeiten und feste Gruppen, die gebildet werden mussten. Zudem müssen Eltern ihren Nachwuchs bereits vor dem Haus abgeben und abholen. Laut Kühn steigen die Zahlen der Kinder, die hier betreut werden, stetig an. Von 214 Kindern seien mehr als 130 wieder da.

Anzeige

Arbeitsstunden der Erzieher mussten erhöht werden

Das gleiche gelte für den Hort. Auch hier seien die Zeiten angepasst und Gruppen gebildet worden. Von 195 Kindern würden wieder mehr als 120 ihre Nachmittagsstunden im Hort verbringen. Mitarbeiter, die sich sonst um die Ganztagsangebote kümmerten, würden nun die Erzieher mit unterstützen. Auch verschiedene Ein- und Ausgänge gilt es zu berücksichtigen. Zudem könne die Versorgung mit Mittagessen wieder gewährleistet werden.

Weitere LVZ+ Artikel

Wie Kühn verdeutlichte, würden alle Maßnahmen, um Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können, mit einem erhöhten Personalaufwand einhergehen. „Die Arbeitsstunden der Kollegen mussten wir erhöhen“, erklärte sie.

Einschulungsfeier auf dem Schulhof statt im Kulturhaus

Erste Gespräche hat die Hauptamtsleiterin auch schon wegen der ABC-Schützen geführt, die in diesem Jahr eingeschult werden. „Die Feier wird wohl nicht – wie üblich – im Kulturhaus stattfinden, sondern auf dem Gelände der Grundschule“, sagte Kühn während der Sitzung. Allerdings würden sich Schulleitung und Kollegen einiges einfallen lassen, „damit es trotz aller ungewöhnlichen Umstände für die Kinder richtig schön wird“.

Von Julia Tonne