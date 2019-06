Böhlen

So richtig feurig wurde am Sonnabend der 110. Geburtstag der Freiwilligen Feuerwehr Böhlen gefeiert: Die Jugendfeuerwehr hatte am Gerätehaus einen kleinen Holzschuppen in Brand gesetzt, der dann nach allen Regeln der Kunst abgelöscht wurde. Gleich von drei Seiten aus rückten die jüngsten Mitglieder der Wehr dem Brandherd zu Leibe. Als alle Flammen erstickt waren, gab’s noch eine Endkontrolle: Max Weigelt überprüfte mit der Wärmebildkamera, ob irgendwo noch Glutherde vorhanden waren. „Die Kamera kommt bei fast allen Bränden zum Einsatz“, erklärte Christian Thinius, einer der Betreuer der Jugendwehr. „Gerade bei Mülltonnenbränden ist das sinnvoll, denn da schmilzt der Kunststoff und Glutnester sind nur schwer zu erkennen.“ Mit der Wärmebildkamera könnten zudem Personen gefunden werden, die sonst vor lauter Qualm nicht zu erkennen wären.

Die Böhlener Jugendwehr verfügt derzeit über 25 Mitglieder im Alter von acht bis 16 Jahren. „Das ist ein absoluter Rekordwert“, sagte Jugendwartin Vanessa Patzschke. „Als ich vor Jahren hier anfing, bestand die Jugendwehr aus gerade mal zehn Leuten.“ Doch mittlerweile sei die Nachfrage so groß, dass man einen Aufnahmestopp verhängen musste. „Mehr geht einfach nicht. Das ist sehr schade, denn wir brauchen ja den Nachwuchs.“ Doch mit Betreuern und Räumlichkeiten stoße man schon an die Grenzen des Machbaren.

Die „große“ Feuerwehr dagegen würde jederzeit neue Leute aufnehmen, betonte Matthias Kannecht, der seit Februar Wehrleiter ist. „Wir verfügen über rund 25 Einsatzkräfte, es könnten deutlich mehr sein. 40 wäre hier schon eine ganz tolle Zahl.“ Glücklicherweise sei die gut aufgestellte Jugendfeuerwehr ein zuverlässiges Nachwuchsreservoir. „Deutschlandweit gehen rund zehn Prozent der Mitglieder der Jugendwehr zur aktiven Truppe, bei uns sind es glücklicherweise deutlich mehr. Sonst sähe es schlecht aus.“ Zu tun gibt es für die aktive Truppe mehr als genug. „Im vergangenen Jahr hatten wir die Rekordzahl von 80 Einsätzen. Generell muss man sagen, dass sich die Einsatzzahl im Vergleich zu den Neunzigerjahren fast verdoppelt hat“, so Kannecht. Ein Grund seien auch Fälle, für die früher nicht die Feuerwehr gerufen wurde. „Mehr als früher leisten wir beispielsweise Tragehilfe für den Rettungsdienst, so in engen Treppenhäusern.“

Für Hilfen ganz anderer Art ist die Rettungshundestaffel des DRK Kreisverbandes Leipzig Stadt zuständig. „Wir sind heute mit sechs unserer Hunde hier zu Gast“, sagte Katharina Beck. Die Tiere würden fast ausnahmslos bei der Suche nach vermissten Personen zum Einsatz kommen. „Die Hunde suchen grundsätzlich nur im freien Gelände, da sie generell nach jedem Menschen und nicht nach einer bestimmten Person suchen. In der Stadt würden sie deshalb permanent eine Erfolgsmeldung abgeben.“ Die Stadt sei das Revier für Polizeihunde, denn die suchen per vorheriger Geruchsprobe nach ganz bestimmten Menschen. „Unsere Tiere sind übrigens alles richtige Familienhunde, die wie wir ehrenamtlich arbeiten“, so Beck. Jeder durchlaufe eine lange Ausbildung und sollte daher höchstens drei Jahre alt sein. „Ein dafür vorgesehener Hund sollte neugierig und gut zu motivieren sein, dann klappt das auch mit der offiziellen Rettungshundeplakette.“

