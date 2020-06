Böhlen

Auf oder zu? Diese Frage stellt sich derzeit in Böhlen, wenn es um das Freibad geht. Wobei sich die Stadträte in ihrer Sondersitzung am Donnerstag einmütig dafür aussprachen, das Bad in diesem Jahr zu öffnen. Und zwar so bald wie möglich. Wer aber die Mehrkosten stemmen soll, wurde (noch) unerwähnt gelassen.

Dabei war Badbetreiber Dirk Wagner am Donnerstagabend zunächst einmal nur Zaungast der Diskussion um die Erhöhung der Baukosten für die neue Sporthalle. Die Räte nutzten jedoch die Gelegenheit, ihn zum Hygienekonzept und zu den Vorgaben zu fragen, die auf ihn zukommen, sollte er das Bad öffnen. „Erlaubt sind 170 Badegäste im Wasser und 510 insgesamt auf den Liegewiesen“, erklärte Wagner. Nur zwei Besucher dürften gleichzeitig auf die Toilette, „und wir müssen aufpassen, dass jederzeit die Abstände zwischen den Besuchern eingehalten werden“.

Freibadbetreiber braucht mehr Personal – unter anderem Security

Für Wagner gehen die Vorgaben unweigerlich mit mehr Personal einher. „Ich brauche, um alles umsetzen zu können, fremdes ausgebildetes Personal“, betonte er. Unter anderem drei Security-Leute und zwei weitere Putzkräfte. Erstere seien unumgänglich, um entsprechend reagieren zu können, sollten Besucher Ärger machen, wenn sie aufgrund der Höchstzahlen an Badegästen nicht mehr rein dürfen. „Das ist derzeit noch nicht notwendig. Aber spätestens, wenn wir jeden Tag 30 Grad Celsius kriegen, geht es nicht ohne zusätzliches Personal“, machte Wagner deutlich. Zumal er auch die Vorgaben umsetzen müsse, mehrmals am Tag sämtliche Handläufe, Türklinken und Toiletten zu desinfizieren.

Die Stadträte waren sich einig darin, dass das Bad in diesem Jahr „eine gesellschaftliche Aufgabe“ erfülle, wie es Böhlens Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos) ausdrückte. „Zulassen wäre die schlimmste Variante“, erklärte FDP-Stadtrat Bernd Seidel. Mirko Altmann, Fraktionsvorsitzender der SPD, wies darauf hin, wie wichtig gerade derzeit Bewegung für Kinder, Jugendliche und Senioren sei, „die zusätzlichen Kosten kann Herr Wagner aber nicht stemmen, darüber müssen wir uns Gedanken machen“. Falk Jahr, Fraktionsvorsitzender der AfD sieht die gesamte Situation für Wagner als „existenzgefährdend“ und forderte ebenfalls, sich mit den Kosten zu beschäftigen. Zumal ja auch deutlich weniger Einnahmen zu erzielen seien.

Zusatzkosten müssen erst beziffert werden

Bürgermeister Berndt sah das ähnlich, will allerdings die Zusatzkosten, die auf Wagner zukommen, „erst beziffern“ lassen, um anschließend darüber zu sprechen. Unabhängig davon hatte der Badbetreiber schon gute Nachrichten für alle Böhlener: „Das Wasser läuft ein, wir stehen in den Startlöchern.“ Nun müsse noch das Hygienekonzept abgesegnet werden.

In anderen Freibädern hingegen konnten die ersten Wasserratten schon planschen oder ihre Bahnen ziehen. Allerdings sorgen die recht niedrigen Temperaturen noch für deutlich weniger Badegäste als erhofft.

