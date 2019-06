Leipzig

20 Kinder haben am Donnerstag einen ganz besonderen Tag erlebt: Geführt von Umweltexperten gingen die Jungen und Mädchen erst auf „Klang-Safari“ im Offroad-Gelände von Porsche Leipzig. Sie erkundeten die Tier- und Pflanzenwelt auf dem 132 Hektar großen Areal, um anschließend fünf Blechbläsern des Gewandhausorchesters zu lauschen. Die „Klang-Safari“ fand in diesem Jahr zum ersten Mal statt. Beworben hatten sich Schulklassen der Stufen fünf und sechs – am Ende setzte sich die Klasse 6a der Oberschule Böhlen durch. Fünf Musiker führten ihr junges Publikum mit Trompete, Horn, Posaune und Tuba in die Klangwelt der Komponisten Johann Sebastian Bach, Samuel Scheidt und Hans Zeller ein. Das Quintett spielte Passagen aus verschiedenen Kompositionen; im Anschluss durften die Schüler die Orchesterinstrumente selbst ausprobieren.

Eine Schülerin der Klasse 6a der Oberschule Böhlen bei der Klangsafari von Gewandhaus und Porsche. Quelle: Felix Abraham/Porsche

Umweltbildung und Musikvermittlung in einem Projekt

Die „Klang-Safari“ vereine Umweltbildung und Musikvermittlung und unterstreiche die Partnerschaft zwischen Porsche und Gewandhaus, sagte Porsche-Chef Gerd Rupp. „Die Verbindung von Umwelt und Musik bietet ein großartiges Potenzial“, erklärte Gewandhausdirektor Andreas Schulz. „Komponisten haben sich seit jeher von ihrer Umwelt und der Natur inspirieren lassen.“

„Klassik airleben“ schon im Blick

Zur Partnerschaft von Gewandhaus und Porsche gehört auch die Unterstützung ausgewählter Konzerte. Seit 2014 wird „Klassik airleben“ gemeinsam präsentiert. Die Konzerte im Rosental finden in diesem Jahr am 28. und 29. Juni statt – kostenlos für alle Musikliebhaber.

