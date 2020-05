Böhlener Pension „Zum Bergmann“ schafft Platz für mehr Gäste im Neuseenland

Böhlen

Acht weitere Zimmer, ein neuer großer Frühstücksraum, mehr Parkplätze – das Ganze soll eine dreiviertel Million Euro kosten: Die Pension „Zum Bergmann“ in Böhlen will sich vergrößern und durch einen Anbau die Zimmerzahl verdoppeln. Die Planungen liegen vor, nun genehmigte auch der Stadtrat das Vorhaben. Der Grund für die Erweiterung: die hohe Nachfrage.

„Der Bedarf nach Gästezimmern ist so groß, dass wir immer wieder jemanden wegschicken mussten“, sagt Geschäftsführer Andreas Kuenzer. Die Pension sei nicht nur bei Monteuren beliebt, sondern darüber hinaus auch bei Touristen, die das Leipziger Neuseenland von hier aus erkunden wollen, bei Messegästen und auch bei Angehörigen von Senioren, die in Böhlen im Altenpflegeheim leben. „Wenn der Anbau steht, können wir hier einen ganzen Reisebus beherbergen“, begründet Kuenzer das Vorhaben.

Anbau ist eng verknüpft mit Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes

Das steht eigentlich schon länger auf der Agenda von Kuenzer, der zusammen mit seiner Frau auch das benachbarte „Strike In“ betreibt. Allerdings machte die Corona-Pandemie dem Paar einen Strich durch die Rechnung. Und noch etwas sorgte für langwierige Planungen: die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes. Erst Anfang dieses Jahres waren im Stadtrat mehrere Varianten dafür vorgestellt worden. Auch wenn diese recht unterschiedlich aussehen, so haben sie doch alle eines gemeinsam: die Verbreiterung der Zufahrt zum Bahnhof. Denn bislang gleicht die Straße einem Nadelöhr und stellt vor allem die Busfahrer vor große Herausforderungen. Doch eben genau diese Verbreiterung der Zufahrt bringt es mit sich, dass die Stadt ein Teilgrundstück von Familie Kuenzer braucht.

Auf der Freifläche neben dem bisherigen Flachbau (rechts) entsteht der Anbau. Quelle: Julia Tonne

Mittlerweile sind alle Absprachen mit der Stadt in Sack und Tüten. Annett Koczwara, kaufmännische Angestellte, rechnet frühestens in einem halben Jahr mit dem Baubeginn. „Vielleicht geht es auch erst in einem Jahr los“, sagt sie. Das hänge unter anderem an Fördermitteln. Auch die waren schon einmal beantragt, konnten aber nicht abgerufen werden. Weshalb das Prozedere wegen der Krise noch einmal von vorn beginne.

Anbau soll Abhilfe für große Nachfrage schaffen

Seit fünf Jahren ist in dem Flachbau neben dem „Strike In“ die Pension „Zum Bergmann“ untergebracht. In den Jahrzehnten zuvor diente das in den 40er-Jahren entstandene Gebäude abwechselnd als Kindergarten, Konsum, Jugenddisko. Kuenzer und seine Frau machten 2014 daraus die Pension und erweiterten damit ihr Unternehmen um ein weiteres Standbein. Bereits 1999 hatten sie die Bowlingbahn samt des verglasten Wintergartens eröffnet, 2012 kam dann die Terrasse dazu, 2017 entstand der große Saal.

Aus dem jetzigen Frühstücksraum wird ein Doppelzimmer. Quelle: Julia Tonne

Der geplante Anbau soll nun Abhilfe für die große Nachfrage nach Gästebetten schaffen. Und ähnlich ausgestattet sein wie der bisherige Flachbau: mit rollstuhlgerechten Türöffnungen, Parkett und ohne Barrieren. Ein Durchgang verbindet später Alt- und Neubau. Aus dem jetzigen Frühstücksraum wird ein Doppelzimmer, im Neubau entsteht dann ein neues und vor allem größeres Esszimmer.

Strike In empfängt Pfingsten Gäste – mit Abstand

Dass trotz der Corona-Pandemie die Planungen vorangehen, begründet Kuenzer damit, dass das Unternehmen, zu dem 16 Mitarbeiter gehören, gut aufgestellt sei. In den vergangenen Jahren sei jeder Cent, der übrig geblieben ist, neu investiert worden. So hätten das „Strike In“ und die Pension nicht nur die jetzige Situation recht gut überstanden, sondern würden darüber hinaus an ihrem Vorhaben festhalten. „Wir sind auch deshalb für die Zukunft gut aufgestellt, weil unsere Töchter im Unternehmen mitarbeiten“, sagt Kuenzer.

Seit mehr als einer Woche darf die Familie das Restaurant wieder öffnen. Für Pfingsten rechnet Kuenzer mit großem Andrang, wünscht sich aber Reservierungen, um die Abstandsregeln einhalten zu können. Auch die Bowlingbahn darf ihren Betrieb nun wieder aufnehmen, das entsprechende Hygienekonzept ist kürzlich vom Böhlener Ordnungsamt für gut befunden worden.

Von Julia Tonne