Böhlener Schultheaterwoche mit neuem Konzept: Nicht zuschauen – Mitspielen!

Theater mal anders: weg vom Zuschauen, hin zum Mitspielen. Die im Herbst geplante Schultheaterwoche im Kulturhaus Böhlen soll genau das werden: Theater zum Anfassen, Theater zum Mitfiebern. Mit der Änderung des Formates geht eine finanzielle Förderung von Seiten des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst und des Kulturraums Leipziger Raum einher. „Das heißt, dass wir alle Veranstaltungen in dieser Woche kostenlos für die Kinder anbieten können“, sagt Christiane Fuhrmann, Geschäftsführerin des Kulturhauses.

Schon seit Jahren ist die Schultheaterwoche fester Bestandteil des Programms im Kulturhaus. Hunderte Kinder – vom Kindergarten- bis zum Teenager-Alter – kamen jedes Mal, um Aufführungen der Landesbühne Sachsen zu sehen. Die lange Zeit aber brachte es mit sich, dass die Unzufriedenheit sowohl mit dem inhaltlichen als auch mit dem methodischen Angebot der bisherigen Theaterproduktion wuchs. „Die Teilnehmerzahlen waren demzufolge auch stark rückläufig“, erklärt Fuhrmann.

Workshops und eigene Inszenierungen statt frontaler Aufführungen

Weshalb in diesem Jahr alles anders werden soll. Gemeinsam mit der Fachberaterin für Kulturelle Bildung beim Kulturraum kam das Kulturhaus-Team zu dem Entschluss, die Schultheaterwoche neu zu konzipieren und mit anderen Partnern zusammen zu arbeiten. „Die Potenziale und Möglichkeiten des Theaterspielens für Kinder und Jugendliche sind so groß, dass wir Theater nicht mehr auf das reine Zuschauen begrenzen wollen“, macht die Kulturhausleiterin deutlich. Bisher seien altersgerechte Theaterstücke lediglich frontal inszeniert worden, „und das schränkt ein Erleben aller Möglichkeiten ein“.

Theaterpädagogen wie Christian Backhauß können künftig Workshops während der Schultheaterwoche anbieten. Quelle: Julia Tonne

Um die Bretter, die die Welt bedeuten, kennen zu lernen, sollen sich Kinder und Jugendliche künftig selbst spielerisch und gestalterisch ausprobieren können. In Workshops lernen sie alles, was dazu gehört: Sprechen, Mimik, die Gestaltung von zum Thema passenden Kulissen, Tanzen.

Kulturhaus will Theater für Kinder und Jugendliche mehr Raum geben

Angesprochen sind vom 12. bis 14. Oktober Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 18 Jahren. Gemeinsam mit Schauspiel- und Theater-Profis verbringen sie einen Tag damit, das Sprechen zu trainieren, Rollen einzustudieren, Tänze und Choreographien zu lernen. An den anderen Tagen geht es darum, das Erlernte auf die Bühne zu bringen. Je nach Alter stehen das Puppentheater-Stück „Rotkäppchen und Herr Wolf“ und die Aufführungen „Sechse kommen durch die Welt“ und „Freie Radikale“ auf dem Programm. Anmeldungen für die Schultheaterwoche sind ab sofort per Mail an info@kulturhaus-boehlen.de möglich.

„Unser Ziel ist es, dass in der Schultheaterwoche neben professionellen Aufführungen, Diskussionen und Workshops auch Aufführungen von Schülerinszenierungen gezeigt werden und Erfahrungsaustausche mit den Profis dazu stattfinden“, betont Fuhrmann, deren Anliegen es seit Jahren ist, dem Theater für den Nachwuchs mehr Raum zu geben.

Die neu gestaltete Schultheaterwoche ist ein weiterer Baustein, eben das zu erreichen. Der erste Baustein war bereits im Herbst vergangenen Jahres gelegt worden: 24 Kinder verbrachten eine Woche der Ferien im Kulturhaus, um das Stück „Morgens früh um sechs kommt die kleine Hex... und dann geht alles schief“ mit Hilfe zweier Theaterpädagogen auf die Bühne zu bringen.

Von Julia Tonne