Böhlener Stadtrat spricht über Fernwärmeversorgung

Böhlen

Wie Böhlen künftig mit Fernwärme versorgt wird, steht in der nächsten Sitzung des Stadtrates am 27. Mai zur Debatte. Die Stadt hängt, wie berichtet, bislang an der Leitung vom Kraftwerk Lippendorf, über die derzeit vor allem Leipzig mit Fernwärme versorgt wird. Weil die Großstadt aber künftig auf ein eigenes Gaskraftwerk setzt, muss sich Böhlen nun eine Alternative suchen.

Weitere Tagesordnungspunkte für die Abgeordneten sind der Sachstand beim Bau der neuen Sporthalle, Zuschlagserteilungen für den Anbau an das Rathaus und an die Grundschule sowie Auftragsvergaben für die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes.

Die öffentliche Sitzung, die wieder ohne Bürgerfragestunde stattfinden soll, beginnt 18.30 Uhr im Großen Saal des Kulturhauses.

Von jto