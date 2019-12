Böhlener Tierärztin: Adventszeit birgt Gefahren für Tiere

Böhlen

Adventszeit – Zeit der Lebkuchen, der Schoko-Weihnachtsmänner, der Nüsse sowie der Enten und Gänse. Also die Zeit, in der Tierbesitzer ein besonderes Auge auf ihre Vierbeiner haben sollten. Denn vieles, was gerade in der Vorweihnachtszeit auf den Tisch kommt, kann für Katzen, Hunde und Vögel giftig sein. Annett Vahlenkamp, Tierärztin in Böhlen, rät daher zu besonderer Vorsicht.

„Sowohl Katzen als auch Hunde können den in Schokolade enthaltenen Stoff Theobromin nicht abbauen“, begründet Vahlenkamp, die sich mit ihrer Praxis erst vor einem Jahr in Böhlen selbstständig gemacht hat. Falle doch mal Schokolade auf den Boden oder bediene sich der Vierbeiner vom Plätzchenteller, sei die Dosis entscheidend. „Vollmilchschokolade ist nicht ganz so gefährlich wie Zartbitterschokolade“, erklärt die Tierärztin.

Sie rät daher, alle Süßigkeiten in den Schrank zu verbannen und nicht offen herum stehen zu lassen. Zumal vor allem Katzen clever sind und durchaus auch verpackte Schokolade stibitzen und das Papier mitfressen. „Und dann hat man gleich zwei Risikofaktoren“, macht Vahlenkamp deutlich.

Geflügelknochen nicht an Hunde verfüttern

Damit ist die Liste der Risiken bei weitem noch nicht vollständig. Giftig für die Vierbeiner sind auch Walnüsse und Rosinen, eine Gefahr stellen außerdem die bei Menschen beliebten Weihnachtsenten und -gänse dar. Da Geflügelknochen splittern und dann Verletzungen in der Speiseröhre und im Magen verursachen können, dürfen die nicht an Haustiere verfüttert werden.

Annett Vahlenkamp (links) und Saskia Neubert in den Räumen der Tierarztpraxis in Böhlen. Quelle: Julia Tonne

Für Stubentiger und deren Besitzer wird die Weihnachtszeit dann besonders ruhig, wenn einige Tipps zur Dekoration beachtet werden: Da Katzen Lametta lieben und durchaus darauf herum kauen, sollten die Silberfäden lieber nicht den Baum schmücken. Zudem rät Vahlenkamp zu Plastikkugeln. Schlicht, weil Samtpfoten extrem verspielt seien, echte Kugeln aber leicht zerbrechen würden.

Tiere gehören nicht als Geschenk unter den Weihnachtsbaum

Bei Geschenken für Haustiere ist ebenfalls einiges zu bedenken. So sollte Hundespielzeug möglichst keine Perlen und keine aufgenähten Augen haben, „beides kann schnell verschluckt werden, wenn der Hund zu sehr damit spielt“. Reguläres Kinderspielzeug übrigens ist für Hunde und Katzen tabu, „Tiere zerlegen Puppen und Teddys in ihre Einzelteile“. Vahlenkamp rät eher zu so genanntem intelligenten Spielzeug für die Vierbeiner.

Eines ist der dreifachen Tierbesitzerin ungemein wichtig: „Tiere gehören nicht als Geschenk unter den Weihnachtsbaum!“ In der Vergangenheit hat sie es immer häufiger erlebt, dass Vierbeiner am Heiligabend verschenkt wurden – und dann nach einigen Wochen im Tierheim abgegeben wurden, weil sich keiner aus der Familie im Klaren darüber war, was ein Tier an Verantwortung mit sich bringt.

Auch Haustiere dürfen beschenkt werden. Allerdings sind Hunde und Katzen selbst keine Weihnachtsgeschenke. Quelle: Kristin Engel

Tierheim Oelzschau vermittelt keine Tiere kurz vor Weihnachten

Auch im Tierheim Oelzschau hat Oliver Fasse Erfahrungen mit Leuten, die für Weihnachten ein Geschenk suchen. Aber hier wird kein Tier kurzfristig und auf die Schnelle vermittelt. „Schon gar nicht, wenn wir nicht wissen, wer alles zur Familie gehört“, macht der Tierheimleiter deutlich. Wer wirkliches Interesse hat, sollte – mit Kind und Kegel – mehrere Wochen lang regelmäßig bei einem Vierbeiner gewesen sein und sich mit ihm beschäftigt haben. Die Tiervermittlung sei mit Zeit verbunden – eben um sicher zu sein, dass Hund, Katze, Kaninchen oder Wellensittich ein gutes Zuhause finden und dort gut aufgehoben sind.

Doch selbst wenn sich Interessenten lange im Vorfeld darum bemühen, einem Vierbeiner oder Vogel ein neues Zuhause geben zu wollen, rät Fasse dennoch davon ab, das Tier um die Weihnachtszeit zu sich zu holen. „Meist sind die Familien in der Zeit viel unterwegs, besuchen Freunde und Verwandte. Das ist Tieren, die sich noch nicht eingelebt haben, nicht zuzumuten.“ Auch Abholungen bis Silvester sind tabu. „Sonst verbindet das Tier das neue Zuhause mit Knallerei. Auch kein guter Start.“

Von Julia Tonne