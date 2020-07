Böhlener bangen um ihre Gärten – weil ein Leipziger Investor anderes damit vorhat

Böhlen

In der Ernst-Thälmann-Straße in Böhlen schlagen die Wellen hoch. Grund dafür sind Pläne des Leipziger Unternehmens R & T Consult, in der Straße Baugrundstücke für 14 Eigenheime zu schaffen. Das Vorhaben stößt bei den bereits dort lebenden Böhlenern auf großen Unmut. Schließlich haben sie sich auf dem entsprechenden Grundstück in den vergangenen Jahrzehnten kleine grüne Oasen geschaffen, Schuppen und Garagen gebaut und Biotope angelegt. Das alles aber müsste weg, wenn der neue Eigentümer des rund 10 000 Quadratmeter großen Areals seine Pläne umsetzen will.

Rechtlich ist die Situation eindeutig, wie Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos) am Dienstagabend bei einer Informationsveranstaltung betonte. Das Grundstück, um das sich der Streit entzündet, gehört seit einigen Monaten der R & T Consult. Die wiederum hatte das Areal, das nach der Wende in die Hände der Treuhand gefallen war und von dieser an ein Unternehmen mit Sitz in den alten Bundesländern verkauft worden war, eben diesem Unternehmen abgekauft – über Ebay-Kleinanzeigen. „Und wenn wir es nicht gekauft hätten, hätte es ein anderer bekommen“, machte Projektleiter Sékou Timplan im Kulturhaus deutlich.

Anzeige

Anwohner werfen Stadt vor, nicht einbezogen zu werden

Rund 60 Anwohner und Besitzer von Eigentumswohnungen in der Thälmann-Straße waren am Dienstagabend gekommen. Sie hegen und pflegen seit Jahrzehnten das Grundstück – und hatten den Vorwurf laut werden lassen, dass das Vorhaben von R & T Consult bereits in trockenen Tüchern sei und die Stadt die Bürger bei den Planungen nicht einbeziehe. „Das Ganze ist nie mit uns abgesprochen worden, das ist ein Skandal“, machte ein Anwohner deutlich. Wären zur Stadtratssitzung Ende Juni, bei der das Thema ursprünglich auf der Tagesordnung gestanden hatte, nicht so viele Interessenten gekommen, hätte der Stadtrat den Punkt wohl durchgewinkt.

Weitere LVZ+ Artikel

Die Eigentümer der Wohnungen (links) fürchten einen Wertverlust, wenn Gärten und Garagen (rechts) der neuen Wohnbebauung weichen. Quelle: Julia Tonne

Tatsächlich sollte der Stadtrat im Juni während der Sitzung den entsprechenden Aufstellungsbeschluss absegnen, nahm ihn aber wegen des Andrangs an Bewohnern doch von der Tagesordnung. Böhlens Bauamtsleiter Jörg Ragnar Koper widersprach aber dem Vorwurf, dass dort schon alles entschieden worden wäre. „Ein Aufstellungsbeschluss bedeutet lediglich, dass ein Verfahren in Gang gesetzt wird. Und das Verfahren beinhaltet alles von der ersten Information bis hin zum Bebauungsplan“, erklärte er. Zudem bekräftigte Koper noch einmal das, was auch Berndt schon gesagt hatte: Als Eigentümer könne die R & T Consult auf ihrem Grundstück machen, was sie wolle, wenn rechtlich nichts dagegenspreche.

Kritik an geplanter Straße und Rodung von Bäumen

Kritik am Vorhaben von Seiten der Bewohner gab es vor allem bezüglich der geplanten Straße, die für das Wohngebiet gebaut werden würde. Und an der Tatsache, dass das jetzige Grün zugunsten neuer Eigenheime verschwinden müsse. „Dort stehen bis zu 70 Jahre alte Bäume, die sollen dann alle weg“, befürchtet etwa Dieter Sydlo. Sorgen macht sich die Eigentümergemeinschaft der Wohnungen zudem über die Abstände zur Straße, um künftig fehlende Abstellmöglichkeiten, wenn die Garagen und Schuppen den Häusern weichen müssen. „Unsere Wohnungen verlieren durch Ihr Vorhaben deutlich an Wert“, warf ein Anwohner Timplan vor. Der konterte, dass die Eigentümergemeinschaft das Grundstück auch hätte selbst kaufen können. „Es stand öffentlich im Netz zum Verkauf, Sie hätten sich also zusammentun und das Areal selbst erwerben können.“

Das Grundstück zwischen Bahn und den Wohnblöcken in der Ernst-Thälmann-Straße gehört seit Monaten der Leipziger Firma R & T Consult. Quelle: Julia Tonne

Deutlich wurde am Dienstagabend, dass die Fronten schon jetzt verhärtet sind, obwohl R & T Consult gerade einmal in die Planungsphase eingestiegen ist. Allerdings versuchte Berndt zu vermitteln und betonte, dass der nun vorgestellte Plan „noch nicht der Weisheit letzter Schluss“ sei. Danach gefragt, wie er sich zu dem Vorhaben positioniere, erklärte er: „Das ist jetzt eine grüne Oase, das muss man nicht unbedingt bebauen.“ Seine eigene Meinung spiele aber keine Rolle, ergänzte er. Und er als Bürgermeister sei nicht nur Bürgermeister für die Böhlener, sondern müsse sich auch an Recht und Gesetz halten, wenn es um Vorhaben in der Stadt gehe.

Projektentwickler will Grün erhalten, wo es geht

Timplan erklärte abschließend, dass der Projektentwickler bei der Schaffung der Baugrundstücke so viel an Grün und Bäumen erhalten wolle wie möglich. „Wir sind auch bemüht, einiges an Ausgleich für die abzureißenden Garagen zu schaffen.“ Das sei allerdings nur stellenweise möglich.

Klar wurde am Dienstagabend eines: Der Streit wird wohl weitergehen. Die Anwohner hoffen, dass der Stadtrat bei einer der nächsten Sitzungen sein Veto einlegen wird. Timplan aber machte deutlich, dass sein Unternehmen weiterhin versuchen werde, das Gelände in Baugrundstücke umzuwandeln.

Von Julia Tonne