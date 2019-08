Böhlen

Mit vier Jahren saß er das erste Mal in einem Flugzeug, mit 17 machte er seinen Flugschein, nun – mit 19 Jahren – will Henry Böttcher Fluglehrer werden. Sein Heimatflughafen: das Gelände des Böhlener Fliegerclubs. Die Fliegerei hat es dem Markkleeberger angetan, „seit meine Eltern mit mir in den Urlaub geflogen sind, wollte ich immer wieder in die Luft“, erinnert er sich heute.

Bei fast allen Flugtagen, die der Fliegerclub veranstaltet hat, war Böttcher mit von der Partie, ließ sich immer wieder von den erfahrenen Piloten des Vereins mitnehmen, bis für ihn feststand, dass er selbst Pilot werden will. Da war er gerade einmal 15 Jahre alt. Gesagt, getan: nur ein Jahr später absolvierte er die Prüfung. Bis er dann letztlich den Flugschein erhielt, musste er sich aber ein weiteres Jahr gedulden. Zu dem Zeitpunkt hatten viele seiner Freunde noch nicht einmal den Autoführerschein.

Weiterbildung zum Fluglehrer in Böhlen

Mittlerweile ist der junge Mann 19 Jahre alt und hat sich für eine Weiterbildung zum Fluglehrer entschieden. Das heißt für ihn: noch einmal Theorie büffeln und einen Praxisteil absolvieren. Zu guter Letzt folgt eine praktische Prüfung, die der Deutsche Ultraleichtflugverband abnimmt. Der Fliegerclub unterstützt Böttcher dabei, wo es geht. „Wir brauchen Nachwuchs bei unseren Fluglehrern“, macht Andreas Möbius, Vorsitzender des Böhlener Fliegerclubs und selbst Fluglehrer, deutlich.

Henry Böttcher in einem Ultraleichtflugzeug beim Fliegerclub Böhlen. Quelle: Julia Tonne

Obwohl Böttcher gerade einmal 19 Jahre alt ist, ist er – zumindest in Böhlen – kein ungewöhnliches Phänomen. Eine Pilotin des Vereins hat ebenfalls so früh mit dem Fliegen angefangen. „Aber die Leute im Umfeld gucken schon skeptisch, wenn man erzählt, dass man den Flugschein macht“, sagt der Auszubildende, der eine Lehre zum Auto-Mechatroniker absolviert. Dennoch, ergänzt Möbius, „alltäglich ist es nicht, wenn so junge Menschen den Flugschein schaffen“.

Fluglehrer wird Böttcher für Ultraleichtflugzeuge

Fluglehrer wird Böttcher für Ultraleichtflugzeuge, zu denen beispielsweise die Ikarus C 42 gehört. Eine andere Variante sei die Ausbildung zum Fluglehrer für Motorflug, aber dafür seien die Regularien deutlich höher und auch die Voraussetzungen vollkommen andere. Doch auch für die Leichtflugzeuge braucht es unzählige Bedingungen und Voraussetzungen, die die Piloten erfüllen müssen. „Sie müssen sich zum Beispiel Reflexe antrainieren. Im Notfall hat man keine Zeit zum Denken“, erklärt der Vereinsvorsitzende. Die Reaktion müsse sofort kommen.

Bei Böttcher macht sich Möbius da keine Sorgen. „Wir schätzen als Verein ein, wer das Zeug zum Fluglehrer hat“. Und der junge Mann sei ein echtes Talent. Böttcher selbst kann sich vorstellen, später auch Berufspilot zu werden. Damit würde er nicht alleine dastehen, so manch anderer aus dem Verein hat in Böhlen das Fliegen gelernt und sitzt jetzt am Steuerknüppel von Rettungshubschraubern und Linienfliegern. Seit Jahren bildet der Fliegerclub angehende Piloten aus, „es ist ein anspruchsvolles Hobby mit beruflichen Perspektiven“, wirbt Möbius um weitere Flugschüler.

Henry Böttcher ist Pilot mit Leib und Seele. Die Faszination will er künftig an seine Flugschüler weitergeben. Quelle: Julia Tonne

Junge Leuten schaffen Flugschein oft schnell

Um sich seinen Traum vom Fliegen zu erfüllen, hat sich Böttcher in den vergangenen Jahren neben Schule und Ausbildung mächtig ins Zeug gelegt. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit hat er Geld verdient, hat bei Nachbarn Rasen gemäht, jeden Euro vom Taschengeld gespart und sich zu Geburtstag und Weihnachten etwas Futter fürs Sparschwein gewünscht.

„Und junge Leute lernen schnell, sie gehen unbefangen an Neues ran und schaffen dadurch in vielen Fällen auch den Flugschein recht schnell“, ergänzt Möbius. Ziel des Böhlener Fliegerclubs sei es, das Fliegen für alle möglich zu machen, die sich nichts anderes wünschen als die grenzenlose Freiheit zu spüren, die Reinhard Mey im Lied „Über den Wolken“ besingt.

Von Julia Tonne