Böhlener profitieren von Investitionen: Stadt verschuldet sich weiter

Böhlen

Die zahlreichen Großbaustellen lassen sprichwörtlich das Stadtsäckel von Böhlen glühen. Insgesamt schlagen die Bauvorhaben in diesem Jahr mit rund 3,3 Millionen Euro zu Buche. Und weil die Kommune diese Summe nicht eben allein stemmen kann, muss sie auf einen Kredit zurückgreifen. Von einem Darlehen über eine halbe Million Euro spricht Böhlens Kämmerin Kornelia Hanisch. Somit steigt die Pro-Kopf-Verschuldung wieder an.

Doch die Frage, ob Böhlen auf die neuen Schulden verzichten kann, stellte sich nie. Zu wichtig sind die vier Maßnahmen. So gibt die Stadt vor allem Geld aus für den notwendigen Anbau an die Grundschule, für die Erweiterung des Rathauses und für die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes. Hinzu kommen in diesem Jahr noch einzelne Restposten für die Fertigstellung der Zweifelderhalle auf dem Schulgelände in der Lessingstraße.

Schüler, Reisende und Vereine profitieren

„Wir erhalten zwar Fördermittel für die Maßnahmen, brauchen aber dennoch einen Kredit, um die Vorhaben schultern zu können“, machte Hanisch in der Sitzung des Stadtrates deutlich. Die Pro-Kopf-Verschuldung steige damit auf etwa 850 Euro. Ein Schwellenwert, wie auch Böhlens Bürgermeister Dietmar Berndt, betonte: „Diese Marke sollten wir nicht maßgeblich überschreiten.“

Dennoch: Die Böhlener profitieren von den Maßnahmen. So ist bald Vereins- und Schulsport in der neuen Turnhalle möglich. Die Grundschüler und Hortkinder müssen nicht mehr auf engstem Raum lernen und spielen. Rathausbesucher kommen bald barrierefrei zu den entsprechenden Verwaltungsmitarbeitern. Und Reisende finden künftig optimale Umstiegsbedingungen am Bahnhof vor.

Stadtrat gibt für Haushaltsentwurf grünes Licht

Mit 3,3 Millionen Euro schlagen diese Bauvorhaben allein in diesem Jahr zu Buche. Doch die Gesamtsumme ist noch weitaus größer. So kostet allein der Anbau an die Grundschule über die Jahre fast fünf Millionen Euro. Für den Rathausanbau sind rund drei Millionen Euro erforderlich.

Schon im vergangenen Jahr hatte Böhlen auf Kredite zurückgreifen müssen. Nun also erneut. Dennoch gab der Stadtrat grünes Licht für den Haushaltsentwurf, den Hanisch vorgelegt hatte.

Von Julia Tonne