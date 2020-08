Böhlenerin serviert Erdbeerbecher auf ehemaligem Friedhof

Böhlen

Milchreis-Eis mit Zucker und Zimt, Mozarteis aus Nougat und Pistazien, Whisky-Eis: In Lieses Eisgarten in Böhlen gibt es nichts, was es nicht gibt. Sogar an die Kinder ist gedacht. Die Kleinen dürfen sich über saure-Apfelringe-Eis und Einhorn-Eis freuen.

Doch nicht nur die ausgefallenen Sorten bescheren Inhaberin Marlis Sohajda jeden Sommertag eine volle Terrasse, darüber hinaus lockt auch die Tatsache, dass sämtliche Sorten vom „Rialto“ in Altenburg selbst gemacht sind. „Wir haben auf der Terrasse 50 Plätze, und am Nachmittag sind oft alle besetzt“, macht Sohajda deutlich.

Eisgarten auf Boden des alten Friedhofes in Böhlen

Der Eisgarten an sich ist außerdem etwas besonderes. Er befindet sich heute dort, wo einst der alte Friedhof von Böhlen war. Doch von morbidem Charme ist hier nichts zu spüren, vielmehr liegt der Freisitz versteckt wie in einem kleinen Park. 16 bis 18 Sorten stehen täglich zur Auswahl, „mehrmals in der Woche wechseln wir“, betont Sohajda. Und weil der Eisgarten so beliebt sei, müsse sie für größere Gruppe im Vorfeld Anmeldungen annehmen.

Bis zum Wochenende noch haben Sohajda und ihr Team die saisonale Erdbeerkarte, „da gibt es alle erdenklichen Sorten zusammengemischt mit vielen Erdbeeren und Sahne“, sagt die Inhaberin, die auch den angrenzenden Billard-Pub betreibt. Geöffnet ist der Eisgarten – wo es übrigens auch Kaffee und Kuchen gibt – montags bis sonntags jeweils 14 bis 18 Uhr.

Von Julia Tonne