Erneut hat ein Bohrgerät auf einer Baustelle der Bahn eine unterirdische Leitung getroffen. Nach dem Gasrohr von Neukieritzsch am 1. Juli haben nun Hunderte Telekom-Kunden den Ärger. Was das Unternehmen empfiehlt.

Bagger sind dabei, die Stelle mit dem Kabelschaden an der Brückenbaustelle in der Deutzener Straße in Borna freizulegen. Rechts ist das Bohrgerät zu sehen, das offenbar die Leitung getroffen hat. Quelle: André Neumann