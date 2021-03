Bomben auf Borna 1945 – als Familie Fuchs ihr Haus verlor 

Borna

Seinen neunten Geburtstag wird Wolfgang Fuchs bis an sein Lebensende nicht vergessen. Schließlich war es der Tag, an dem der Ur-Bornaer sein Vaterhaus verlor. Im wörtlichen Sinne, beim schwersten Bombenangriff, den Borna während des Zweiten Weltkriegs erlebte. Es war der 17. März 1945. Und deshalb dürfte der Heimatschriftsteller auch daran denken, wenn er nun seinen 85. Geburtstag feiert.

Immer wieder Alarm in Borna

Fliegeralarm gab es in den letzten Kriegswochen auch in Borna immer wieder. Die Stadt lag im Leipziger Süden und damit im mitteldeutschen Chemie- und Industriegebiet, das schon lange zum Angriffsziel der alliierten Bomberflotte geworden war. „Für uns Kinder war das eine schlimme Zeit, denn wenn in der Schule Fliegeralarm ausgelöst wurde, hieß das Ranzen packen und ab nach Hause“, erinnert sich der gelernte Drucker, der auch viele Jahre als freier Mitarbeiter für die LVZ in Borna unterwegs war und eine Reihe von Büchern geschrieben hat. Zudem gilt er als Initiator des traditionellen Zwiebellaufs.

Wolfgang Fuchs, der von seiner Heimatstadt Borna 2015 als Ehrenamtspreisträger geehrt worden ist. Quelle: Jens Paul Taubert

Alarm am Mittag

Als die Sirene am 17. März 1945 losging, wäre dieser Tag, immerhin der Geburtstag von Wolfgang Fuchs, beinahe zu dessen Todestag geworden. Gegen Mittag gab es Alarm, und die Familie fand Schutz im Luftschutzkeller des Nebenhauses. Dann gab es „draußen ein Getöse“, so Fuchs und eine lautstarke Erschütterung. Im Luftschutzkeller hatten alle panische Angst. Als Familie Fuchs den Luftschutzkeller verlassen hatte, sah sie das Unheil. Von ihrem Haus war die Giebelwand weggerissen, und der Keller war vollkommen zugeschüttet.

Im Foto sind vier Familien zu sehen, die in dem Luftschutzkeller Platz fanden. Quelle: privat/Repro: Wolfgang Fuchs

Wohnung war nicht mehr nutzbar

Die Wohnung der Familie war nicht mehr bewohnbar, deshalb zog Fuchsens zur Großmutter. Auf dem Weg dort hin sah die Familie die Bombenopfer, die in der Lobstädter Straße abgelegt waren. Wolfgang Fuchs heute, 76 Jahre danach: „Diesen Anblick kann ich nicht vergessen.“

Von Nikos Natsidis