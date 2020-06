Elstertrebnitz

Um einiges günstiger als die Vorjahres-Version fällt der aktuelle Elstertrebnitzer Haushalt aus. Nach der Reichensteuer-Abgabe und der Rückzahlung von Gewerbesteuern zuletzt hatte Bürgermeister David Zühlke ( CDU) für 2020 einige Befürchtungen. „Doch wir kommen ohne Kreditaufnahme aus“, sagt er jetzt. Als Gründe nennt er nicht nur den Umstand, dass die Einstufung als „reiche Kommune“ weggefallen ist, sondern vor allem, dass die Gemeinde nun wieder Schlüsselzuweisungen vom Freistaat erhält. Allerdings sei ihm nach der Etat-Fertigstellung schon eine neue Gewerbesteuer-Rückforderung angekündigt worden, so Zühlke.

Respektables Plus mit besonderen Erträgen

Insgesamt erwartet Elstertrebnitz im Ergebnishaushalt Aufwendungen von knapp über zwei Millionen Euro. Was rund 120 000 Euro über der 2019er-Zahl liegt. Dass am Ende sogar noch ein respektables Plus von 214 500 Euro herausspringen soll, hängt aber vor allem mit geplanten Grundstücksverkäufen sowie der restlichen Fördergeld-Einnahme aus vorfinanzierten Hochwasserprojekten zusammen. Im Ausblick auf die nächsten drei Jahre sollen die Ausgaben dann etwas über 1,9 Millionen Euro betragen. Das Gesamtergebnis wird um einiges kleiner als 2020, aber immer noch über dem Strich ausgewiesen.

Halbe Million Euro für Investitionen

Für Investitionen plant Elstertrebnitz circa eine halbe Million Euro ein. Mehr als die Hälfte wird in den abschließenden Bauabschnitt der Kanalisation gesteckt (G-Dorf, Oderwitz). Restzahlungen für den Ausbau des Kindergartens sowie die Erneuerung des Spielplatzes im A-Dorf ( Elstertrebnitz) sind die nächsthöhere Positionen.

Personal und Kreisumlage kosten am meisten

Der größte Posten den Aufwendungen sind die Personalkosten. Zumal diese um 127 400 Euro steigen werden. Hauptgrund ist die Neueinstellung von zwei Erzieherinnen und einer Wirtschaftskraft für den erweiterten Kindergarten. Ebenfalls ein Brocken ist die Kreisumlage. Wobei diese sinkt, weil die Steuerkraft der Gemeinde geringer als zuletzt ist.

Haushalt-Details 2020 Ausgewählte Positionen Steuereinnahmen 766.900 € (Änderung zum Vorjahr +153.800 €) Personalkosten681.400 € (Änderung zum Vorjahr+127.400 €) Zuschuss für die Kindertagesstätte295.300 € (Änderung zum Vorjahr+56.000 €) Kreisumlage309.000 € (Änderung zum Vorjahr-46.100 €) Kreditaufnahme0 € Kredittilgung44.500 € Schuldenstand280.700 € (zum Jahresende; pro Kopf ca. 218 €) Größte Investitionen Kanalisation Bauabschnitt 7.3 ( Oderwitz) 275.000 € Umbau/Erweiterung Kindergarten (Rest)157.000 € Spielplatz A-Dorf50.000 €

Prozente bleiben bei kommunalen Steuern

Die Hebesätze für kommunale Steuern ändert die Gemeinde nichts. Es bleibt bei 300 Prozent für land- und forstwirtschaftliche Flächen (Grundsteuer A), 412,5 Prozent für bebaute und bebaubare Grundstücke (Grundsteuer B) sowie 390 Prozent für die Gewerbesteuer. Dennoch wird bei der letzten Kategorie mit einem größeren Ertrag als im Vorjahr gerechnet wegen Nachzahlungen.

Kein Kredit – Verschuldung sinkt weiter

Weiter positiv entwickeln sich die Verbindlichkeiten der Kommune. Zumal auch mittelfristig bis 2023 – derzeit – keine Neuaufnahme von Darlehen vorgesehen ist. Wenn in diesem Jahr knapp 45 000 Euro getilgt werden, beträgt der Schuldenstand am 31. Dezember 280 700 Euro. Das ist etwa 218 Euro pro Einwohner. Nach drei Jahren dann soll der Gesamtbetrag auf 178 800 Euro gesunken sein, was eine Pro-Kopf-Verschuldung von circa 140 Euro bedeuten würde.

Von Olaf Krenz