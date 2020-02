Borna

Ein 12-Jähriger ist am Dienstagnachmittag auf seinem Fahrrad mit hohem Tempo in die Grabengasse in Borna gefahren – ohne Rücksicht auf den fließenden Verkehr zu nehmen.

Der Junge krachte frontal in den Hyundai Sonata einer 56-jährigen Fahrerin und verletzte sich dabei leicht. Durch den Unfall wurden sowohl der Hyundai als auch der abgestellte VW Touran eines 41-Jährigen beschädigt. Die Polizei ermittelt.

Von LVZ/gap