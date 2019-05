Borna

In der Kunigundenkirche in Borna könnte es jetzt schnell gehen bei der weiteren Sanierung. Am Mittwoch hat der Haushaltsausschuss des Bundestages die Fördermittel für den Denkmalschutz beschlossen und damit dem Bornaer Gotteshaus 150 000 Euro zugesprochen. „Die Gelder stammen aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm VIII, mit dem der Bund die Länder beim Erhalt und der Bewahrung national wertvoller Kulturdenkmäler unterstützt“, erklärt die CDU-Bundestagsabgeordnete Katharina Landgraf. Sie selbst kenne die Kirche aus ihrer Kindheit und habe sich „besonders gefreut“, als die Mittelzusage kam.

Putte und alte Grabsteine in Bornaer Kirche freigelegt

In den vergangenen Jahren ist die Kunigundenkirche in kleinen Schritten immer weiter saniert worden und entpuppte sich dabei zunehmend als „Überraschungsei“. Während der ersten Etappe der Sanierung wurden schadhafte Putzstellen ausgebessert und die früheren Altarstufen, einst aus alten Grabsteinen gebaut, durch Sandstein ersetzt. Zudem wurde der Fußboden des gesamten Altarraums aufgrund von aufsteigender Feuchtigkeit vollständig ausgehoben. Im Zuge der Arbeiten tauchten dann alte Kanzelteile und eine Butte (ein Art Engelsfigur) auf.

Die Kanzelteile tauchten bei Sanierungsarbeiten auf. Quelle: Julia Tonne

Restauration von Fresken und neues Gestühl

Wie Landgraf mitteilte, sei es mit den zusätzlichen Fördermitteln nun möglich, weitere Abschnitte der Sanierung voranzubringen – unter anderem die Restauration der Fresken und der Austausch des morschen Gestühls. Laut ihrer Aussage gebe es auch einiges an der Außenfassade des ältesten Backsteinbaus in Mittelsachsen zu tun. „Neben der Trockenlegung der Mauern müssen zahlreiche der bereits stark beschädigten Backsteine ausgetauscht werden, um das weitere Eindringen von Regenwasser in das historische Gemäuer zu vermeiden.“

Landgraf selbst war im vergangenen Jahr bei Bauleiter Jürgen Schmidt zu Gast und versprach bei einem Rundgang durch das rund 800 Jahre alte Gotteshaus, sich in Berlin um Fördergelder zu bemühen. Das ist gelungen.

Von Julia Tonne