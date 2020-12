Borna: 22-Jähriger stiehlt Auto und zerstört Polizeiwagen

Borna

Kein Führerschein, dafür aber jede Menge kriminelle Energie: Ein 22-Jähriger hat am Sonntag gegen 20 Uhr das Auto seines 18-jährigen Bekannten gestohlen. Nach Polizeiangaben entwendete er dabei zunächst den Schlüssel aus dem Rucksack des Besitzers. Daraufhin verschwand er und flüchtete mit dem Citroen C 5. Später meldete er sich bei dem Geschädigten und gab an, dass ein Notfall vorliege und er das Auto am späten Abend zurückbringe.

Als das nicht geschah, erstattete der 18-Jährige Anzeige und teilte der Polizei außerdem mit, dass der 22-Jährige ohne Führerschein unterwegs sei. Am Montagvormittag konnten Beamten den Wagen schließlich feststellen und wollten den Fahrer zunächst einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der jedoch ignorierte die Aufforderungen und flüchtete vom Johann-Sebastian-Bach-Platz aus in Richtung eines Schotterplatzes. Dort landete er in einem Erdhaufen und verlor das Nummernschild. Beim Zurücksetzen kollidierte er mit einem Funkstreifenwagen, bevor er mit hoher Geschwindigkeit flüchtete. Das Polizeiauto wurde dabei so schwer beschädigt, dass eine Verfolgung nicht mehr möglich war. Der Schaden beläuft sich auf etwa 15 000 Euro, gegen den 22-Jährigen wird wegen des besonders schweren Diebstahls, unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Fahren ohne Fahrerlaubnis und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

Von lvz