Borna

Wenn der Bornaer Stadtrat zustimmt, können sich mehrere Vereine über einen zusätzlichen Geldsegen freuen. Dabei handelt es sich um Geld, das der Freistaat Sachsen als Extra-Obolus zur Verfügung stellt. Borna erhält 70.000 Euro. Der konkrete Beschluss liegt den Stadträten auf ihrer letzten Sitzung vor der Kommunalwahl am 26. Mai vor, die am 23. Mai, 18 Uhr, im Goldenen Stern beginnt.

Geld für den Dorfentwicklungsverein Eula

Der größte Teil des Geldes soll danach dem Dorfentwicklungsverein Eula mit den Ortsteilen Gestewitz, Haubitz und Kesselshain zugute kommen. Damit werden Fördergelder aus dem Leader-Programm aufgestockt. Der Dorfentwicklungsverein soll 20.000 Euro bekommen. Für die Ausschilderung von Radwegen sind 13.000 Euro vorgesehen.

10.000 Euro für Blau-Gelb Borna

10.000 Euro bekommt der Sportverein Blau-Gelb Borna, um damit das Dach seines Vereinsgebäudes sowie ein Terassenpodest und einen Ballfangzaun in Ordnung zu bringen. Die gleiche Summe geht an den Bouleclub Borna, wo sie zur Instandsetzung des Bouleplatzes am Breiten Teich sowie zur Unkrautbeseitigung benötigt wird. Der Wyhrataler Carnevalclub kann für 2000 Euro neue Uniformen anschaffen, die Jugendfeuerwehr Hosen, Jacken und Helme für 9000 Euro und der Volksplatzverein seine Toiletten erneuern. Dafür fließen 6000 Euro.

90 Millionen für die Kommunen

Der sächsische Landtag hatte vor Jahresfrist beschlossen, den sächsischen Kommunen in den Jahren 2018 bis 2020 pauschal jeweils 70.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Die Gelder sollen vor allem für Investitionen und den Erhalt der kommunalen Infrastruktur verwendet werden. Sie können aber auch Vereinen zugute kommen. Insgesamt stellt der Freistaat in den drei Jahren 90 Millionen Euro dafür bereit.

Von Nikos Natsidis