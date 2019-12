Borna

Ein Verkehrsunfall ohne Personenschaden hat sich am Montagmittag auf der Autobahn 72 bei Borna ereignet. Gegen 11.25 Uhr fuhr eine 32-Jährige mit ihrem Pkw Seat auf den Anhänger eines vorausfahrenden Lkw DAF auf, hat die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstagnachmittag mitgeteilt. Das Auto kam ungefähr 3,5 Kilometer vor der Anschlussstelle Borna-Süd in Richtung Leipzig nach rechts von der Fahrbahn ab und erst im Straßengraben zum Stehen. Weder die Frau noch der 62-jährige Lkw-Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Am Seat und am Anhänger entstand allerdings Sachschaden, den die Polizei auf insgesamt auf etwa 10.500 Euro beziffert.

Von okz