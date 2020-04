Borna: Alterspräsidentin muss Geburtstagsfeiern verschieben

Borna

100 Jahre. So alt wird am 14. April Liselotte Kämpfe aus Borna. Einen Tag später sollte es deswegen eine fröhliche Feier geben, und zwar in der Glück-Auf-Sporthalle in Borna. Dort trifft sich regelmäßig die Seniorensportgruppe des Volkssportvereins VSV 77 Borna. Der gehört Liselotte Kämpfe, die von allen Lilo genannt wird, seit mehreren Jahrzehnten an.

Und nicht nur das. Bis voriges Jahr hat sie sogar noch ziemlich regelmäßig mitgemacht. Sie ist nicht nur das älteste Mitglied der Gruppe, sie ist auch Alterspräsidentin im VSV und dessen Ehrenmitglied.

Feier in der Sporthalle soll nachgeholt werde

Eigentlich wollten die Seniorensportler mit ihrer Leiterin Andrea Heinze (63) den 100. bei einer der nächsten Trainingsstunden fröhlich feiern. So wie sie das auch schon im vorigen Jahr zum 99. vom Lilo Kämpfe getan hatten. Doch wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus wird daraus natürlich nichts. Vorläufig. Denn nachgeholt werden soll die Feier auf jeden Fall, sagt Andrea Heinze.

Die hat die Glückwünsche der Sportler deswegen erst einmal in ein Gedicht gepackt. In dem spricht sie von einer Frau, die immer „Initiator, Mobilisator und Organisator“ gewesen sei, die immer guter Dinge gewesen sei und allen Mut gemacht, die mit allen gemeinsam „geturnt, getanzt und gelacht“ habe. Voller Hochachtung spricht Andrea Heinze, die bis zum vorigen Jahr Geschäftsführerin des Kreissportbundes war, von dem „Bornaer Urgestein“, das vielen ein Vorbild war.

Als Kind machte Lilo im Turnverein 1844 mit

Liselotte Kämpfe entstammt der Bornaer Lebensmittelhändler-Familie Landgraf, arbeitete anfangs selbst im elterlichen Geschäft in der Tummelwitzer Straße am Breiten Teich mit. Später war sie in der Küche eines Baubetriebes tätig.

Einen Hang zu sportlicher Betätigung hatte Liselotte Kämpfe schon immer. Schon als Kind machte sie beim damaligen Bornaer Turnverein 1844 mit. Kontakt zum VSV 77 fand sie, als sie ungefähr 60 war. Der Witznitzer Sportplatz war nicht weit von der Wohnung. Eines Tages sprach sie Bekannte an, die auf dem Weg dorthin waren. „Sie ging mit und war von da an mit dabei“, erzählt Sohn Jörg Kämpfe.

Alterspräsidentin bei Jubiläumsfeier ihres Vereins

Geboren in Witznitz, wohnt Liselotte Kämpfe noch heute in der Tummelwitzer Straße, wo sich ihr Sohn um sie kümmert. Jetzt in der schwierigen Zeit der Corona-Epidemie um so mehr, da die Tagespflege, die sie zweimal in der Woche besucht, geschlossen hat.

Mutter und Sohn feiern doppeltes Jubiläum

Aber, erzählt der Sohn, die Mutter komme in ihrer eigenen Wohnung immer noch gut zurecht. Vor allem gehe sie immer noch ihrem großen Hobby, dem Sticken nach. An Geschenken für Verwandte und Bekannte mangele es nicht.

Nur kann sie die jetzt für eine Weile nicht sehen. Gaststätte und Zimmer für die große Geburtstagsfeier waren schon bestellt, um die zwanzig Personen wären zusammengekommen, sagt Jörg Kämpfe, der gemeinsam mit seiner Mutter ein doppeltes Jubiläum feiern wollte. Denn einen Tag vor Liselotte Kämpfes 100. Geburtstag ist er 65 geworden.

Aber aufgeschoben soll auch im hohen Alter seiner Mutter nicht aufgehoben sein, meint Jörg Kämpfe zuversichtlich mit Blick auf die Feiern in Familie und in der Sportgruppe, und er sagt: „Nun muss sie noch eine Weile durchhalten.“

