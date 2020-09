Borna: Anrufer will 60 000 Euro ertricksen

Borna

Der Enkel-Trick war es diesmal nicht, wohl aber ein krimineller Versuch, an Geld zu kommen: Ein Unbekannter rief eine ältere Frau in Borna an, verwickelte sie in ein längeres Gespräch. Er gab vor, dass ihr Sohn von Gefängnis bedroht sei und 60 000 Euro Kaution gestellt werden müssten. Diese Summe herauszugeben, war die Angerufene nicht bereit. Sie verständigte statt dessen das Bornaer Polizeirevier. In den vergangenen Wochen wurden mehrere solcher mit Geldforderungen verbundene Anrufe im Leipziger Südraum registriert. In einigen hatten die Betrüger Erfolg. Die Polizei warnt deshalb vor Arglosigkeit bei solchen Anrufen.

Von es