Borna: Aus Jobcenter wird Musikschule

Borna

Bereits seit längerem plant der Landkreis eine neue Nutzung für das Objekt Deutzener Straße 24 in Borna. Die Behördenadresse war 2001 erster Dienstsitz der damals neugewählten Landrätin Petra Köpping ( SPD), bevor das Landratsamt in die umgebaute Kaserne in der Stauffenbergstraße umzog. Zuletzt waren in der Deutzener Straße Beschäftigte des Kommunalen Jobcenters (KJC) untergebracht.

Seitdem dieser Bereich im Behördenzentrum in der Stadtmitte seinen Sitz hat, steht die Immobilie leer. Die Überlegungen sehen vor, das Haus nunmehr für die Musik- und Kunstschule „ Ottmar Gerster“ zu nutzen, die inzwischen zum neu gegründeten Eigenbetrieb Bildung und Kultur im Landkreis Leipzig gehört.

Ehemaliges Jobcenter in Borna wird saniert

Auf seiner jüngsten Sitzung im Landratsamt vergab der Bau- und Vergabeausschuss erste Aufträge. Das Objekt soll demnach saniert und umgebaut werden. „Im Wesentlichen wird die gesamte Elektrik sowie Netzwerktechnik auf den neuesten Stand der Technik gebracht“, heißt es im Beschlusstext. Die Deutzener Straße 24 erhält außerdem einen Aufzug als behindertengerechten Zugang zum Gebäude sowie einen zweiten baulichen Rettungsweg.

In das ehemalige Jobcenter in Borna in der Deutzener Strasse soll die Musikschule „Ottmar Gerster“ einziehen. Quelle: Jens Paul Taubert

Im Zuge der Umbauarbeiten wird das Haus einen Kopf kürzer gemacht: Eine Abrissfirma erhielt die Order, das oberste Geschoss zurückzubauen. Die Gründe dafür seien statischer Natur, erklärt Landkreissprecherin Brigitte Laux auf Nachfrage. „Aufgrund der Umnutzung zur Musikschule kommt es zu einer Erhöhung der Nutzlast der Decken. Diese erhöhte Nutzlast kann für die oberste Decke statisch nicht nachgewiesen werden. Aus diesem Grund muss das oberste Geschoss leider zurückgebaut werden.“ Die anderen Decken müssen ertüchtigt werden. Aus Gründen des Brandschutzes sei zudem die Dämmung zu erneuern.

Neue Unterrichtsräume für die Musikschule „ Ottmar Gerster “

Auf den Etagen sind hauptsächlich Unterrichtsräume für die Musikschule, aber auch Büro- und Lagerräume vorgesehen. Die aktuelle Kostenberechnung geht von rund 1,8 Millionen Euro inklusive Planungsleistungen aus. Die Sächsische Aufbaubank bewilligte rund 1,1 Millionen davon als Fördermittel, die aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“ fließen.

Die Musikschule hatte in Borna noch nie ein eigenes Haus. Die Verwaltung nutzt Räume im Flachbau An der Wyhra 1, die der Stadt Borna gehören. Musikschüler werden in der ganzen Stadt verteilt unterrichtet. Nunmehr besteht in der Deutzener Straße endlich die Aussicht, nach Jahrzehnten der Provisorien ein eigenes Domizil zu beziehen. Wenn alles klappt, soll das im Mai 2020 der Fall sein.

Von Simone Prenzel