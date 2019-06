Borna

Zahlreiche Einsatzkräfte sind am Montagnachmittag alarmiert worden und nach Wyhra ausgerückt. Grund war ein Verkehrsunfall, der sich aus bislang ungeklärter Ursache ereignet hatte. In dem Bornaer Ortsteil war auf Höhe der Neulandsiedlung ein Mini Couper von der Straße abgekommen und erst in einem Garten zum Stehen gekommen. Die beiden Insassen wurden bei dem Unfall verletzt, durch den Rettungsdienst betreut und in ein Krankenhaus gebracht.

Feuerwehren aus Wyhra , Borna , Thräna, Neukirchen im Einsatz

Feuerwehren aus Wyhra, Borna, Thräna, Neukirchen rückten aus. Vor Ort waren zudem der stellvertretende Kreisbrandmeister, die Polizei und der Rettungsdienst. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren unterstützten den Rettungsdienst bei ihrer Arbeit und sicherten die Einsatzstelle ab.

Von LVZ