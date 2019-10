Borna

Ein 55-jähriger Fahrer eines Motorrollers fuhr gemeinsam mit einer 19-jährigen Sozia am Montag auf der Geschwister-Scholl-Straße in Borna in Richtung Leipziger Straße. Eine 51-jährige Fahrerin eines Opel Adam befuhr zur gleichen Zeit dieselbe aus Richtung Leipziger Straße kommend und wollte in Höhe einer Arztpraxis nach links auf das Grundstück der Praxis abbiegen.

Autofahrerin übersah Motorroller in Borna

Dabei übersah die Fahrerin vermutlich den vorfahrtsberechtigten Rollerfahrer. Dieser kam durch den Crash zu Fall und verletzte sich leicht. Die Sozia blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässigen Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall.

Von LVZ/gap