Borna: Bauplatz für WC an der Kunigundenkirche könnte gefunden sein

Borna

Mit einem Doppelkonzert wurde die Restaurierung der Bornaer Kunigundenkirche vor wenigen Wochen offiziell abgeschlossen. Zuvor war die Kirche weitgehend in ihren ursprünglichen Zustand versetzt worden. Nicht gelöst werden konnte dabei allerdings ein wichtiges Problem. Nach wie vor fehlt der ältesten Kirche der Stadt eine Toilette.

Toilette links vom Haupteingang

Ein entscheidendes Hindernis, um die Kirche spätestes in einer Nach-Corona-Zeit stärker kulturell nutzen zu können. Dabei, macht Jürgen Schmidt klar, gebe es durchaus konkrete Möglichkeiten, die notwendigen Sanitäranlagen auf dem Areal rund um die Kirche zu installieren. „Gleich links vom Haupteingang.“ Schmidt ist nicht irgendwer. Der 77-Jährige gelernte Schweißingenieur ist so etwas wie der inoffizielle Bauminister der evangelischen Kirchgemeinde. Es dürfte kein kirchliches Bauprojekt in den letzten Jahrzehnten geben, an dem Schmidt nicht maßgeblich mitgewirkt hat.

Nur kurze Abwasserleitungen

Der Platz gleich links neben dem Haupteingang an der Mauer des Kunigundenparks hätte mehrere Vorteile. „Da würden nur kurze Abwasserleitungen gebraucht.“ Würde eine Toilette weiter hinten gebaut, kämen am Ende wieder die Archäologen und Denkmalschützer ins Spiel.

Reine Basilika ohne Turm

Deren Wirken gilt in den Augen des Bauprofis allerdings nicht in jedem Fall als segensreich. So hatten sie mit Blick auf Fledermäuse in der Kirche verhindert, dass zu Bauzwecken eine Treppe errichtet wurde. Stattdessen musste eine kostspielige Hebebühne beschafft werden. Ohnehin hatten die Denkmalschützer wesentlich bei Restaurierung der Kirche mitzureden. Immerhin handelt es sich bei dem Bauwerk aus der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts um eine reine Basilika ohne Turm, wie sie sich in Sachsen erst wieder in Wilsdruff oder Dippoldiswalde findet.

Über 100 Bäume im Park

Selbst die Pflanzen im Kunigundenpark, den die Stadt im Rahmen der Restaurierung wieder in einen ordentlichen Zustand versetzt hat, waren für die Denkmalschützer relevant. Die hatten bei einer Untersuchung insgesamt 107 Bäume auf dem Areal gezählt, von denen weit mehr los die Hälfte älter als 50 Jahre ist. Um die Dominanz der Kirche im Park zu wahren, legten sie fest, dass rund um das Bauwerk nur einzelne Bäume stehen sollten, während deren Zahl im hinteren Teil des Areals größer sein darf.

Grundsatzentscheidung nötig

Baufachmann Jürgen Schmidt ist jedenfalls davon überzeugt, „dass wir hier eine Grundsatzentscheidung treffen müssen“. Dazu gehöre auch, wer die Toilette am Ende betreiben soll – die Kirchgemeinde oder die Stadt. Er sei bereit, seine Überlegungen auch den städtischen Gremien vorzutragen.

Von Nikos Natsidis