Borna: Bioladenbetreiberin verweigert Maskenpflicht – Landratsamt reagiert

Es ist Mittag im Bioladen in der Bornaer Bahnhofstraße. Das Geschäft läuft eher mäßig in Zeiten, da sich die Kunden nicht niederlassen dürfen, um etwa ihren Gemüseauflauf zu verzehren – Corona-bedingt. Zwei Leute betreten das Geschäft, das weit und breite einzige seiner Art. Während der Mann seine schwarze Maske vorschriftsmäßig vor Mund und Nase hat, baumelt sie bei seiner Begleiterin unter dem Kinn. Während andernorts vielleicht darauf hingewiesen würde, passiert das hier nicht. Das hat seinen Grund: An der Eingangstür hängt ein Schreiben, in dem Inhaberin Ina Elsner erklärt, „dass eine Maskenpflicht hier nicht existiert“.

Schreiben an der Eingangstür

Weiter heißt es auf dem Zettel an der Glastür: „Wer bei uns im Bioladen einkauft, hat vielleicht schon erfahren, dass eine Maskenpflicht hier nicht existiert.“ Nach ihrer Ansicht habe jeder Mensch das Recht, für sich zu entscheiden, was ihm gut tue oder nicht.

„Nicht auf ernannte Experten“ hören

Die 54-Jährige, die einst als Ingenieurin im Kernkraftwerk Lubmin bei Greifswald beschäftigt war, erklärt, die Menschen sollten wieder auf ihr Bauchgefühl hören „und nicht auf ernannte Experten“. Seit eh und je hätten sich Menschen, die sich krank fühlten, zurückgezogen. Die Geschäftsfrau, die ihr Geschäft in der Bahnhofstraße seit 2011 betreibt, schreibt an der Ladentür weiter: „Mit einem Male ist diese Vorgehensweise falsch.“ Seit vier Monaten werde davon ausgegangen, dass jeder den anderen anstecken kann. „Welcher Wahnsinn“, so Ina Elsner weiter. Sie macht weiter klar, dass ihre Mitarbeiterinnen keine Maske tragen, „da diese zur Krankheit...nicht nur zu Corona, führen würde“.

Brief Bioladen Borna Quelle: Nikos Natsidis

Wortkarge Geschäftsinhaberin

Ein Text, der Fragen aufwirft. Allerdings ist die schreibfreudige Geschäftsinhaberin nach außen hin eher wortkarg und will sich lediglich mit einem Satz in der Zeitung zitieren lassen: „Wenn anderswo Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können, des Ladens verwiesen werden, finde ich das unzumutbar und diskriminierend.“

Landratsamt : Masken sind Pflicht

Allerdings, das macht das Landratsamt Leipziger Land klar, liegt die Entscheidung, ob in Geschäften Masken getragen werden müssen, nicht beim Betreiber. „Die Maske ist auch in den Geschäften verpflichtend“, sagt Brigitte Laux, die Sprecherin des Landratsamtes unter Verweis auf Paragraf 312 der Sächsischen Corona-Schutzverordnung. Ansonsten könne ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den Ladeninhaber eingeleitet werden, der das gültige Hygienekonzept nicht einhält oder durchsetzt.

Bußgeldverfahren eingeleitet

Der Bioladen in der Bahnhofstraße sei bereits in der letzten Woche kontrolliert worden. Die Landratsamtssprecherin: „Ein Bußgeldverfahren ist eingeleitet worden.“

Von Nikos Natsidis