Borna

An sich wollte sich Klaus Sachse auf der letzten Stadtratssitzung offiziell verabschieden – mit einer Bilanz seiner nunmehr 29 Jahre im Bornaer Stadtrat beziehungsweise in den Jahren 1990 bis 1994 in der damaligen Stadtverordnetenversammlung. „Im positiven wie im negativen“, so der Mann vom Jahrgang 1932, der bei der Wahl am 26. Mai nicht wieder den Sprung in den Stadtrat schaffte, aber erster Nachrücker der Partei ist.

Wahlanfechtung verlängert Legislatur

Das aber wollte er dann angesichts der Entscheidung des Landratsamtes, den bisherigen Stadtrat wegen der Anfechtung und Klage gegen das Wahlergebnis über seine offizielle Amtsperiode weiter in seiner Funktion zu belassen, dann doch nicht tun. Er verzichtete auf seine vorbereitete Rede.

Dennoch gab es für Sachse, mit Linken-Stadtrat Frank Feldmann bisher einer der beiden dienstältesten Stadträte, Applaus von allen Seiten, als er von SPD/FDP-Fraktionschef Oliver Urban mit Blumen und einem Gutschein verabschiedet wurde. „Heute ist eine Zäsur“, so Urban. Und weiter: Vielleicht fällt in Sachen Wahlanfechtung ja doch recht schnell eine Entscheidung.

Bis zur Entscheidung bleiben alle Räte im Amt

Vielleicht aber auch nicht, wie Sachse findig meinte. So lange, wie entsprechende Entscheidungen bisweilen manchmal dauerten, „schaffe ich am Ende doch noch meine 30 Jahre“. Denn bis zu einer Entscheidung über die Wahlanfechtung bleibt der Senior unter den Bornaer Stadträten wie alle anderen Stadträte auch weiter im Amt.

Von Nikos Natsidis