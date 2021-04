Borna: Brühl am Einkaufsmarkt-Parkplatz voll gesperrt

Borna

Vom 27. April bis 4. Mai muss die Straße „Brühl“ in Borna auf Höhe der Ausfahrt des Edeka-Marktes wegen Abrissarbeiten voll gesperrt werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird damitdie Kirchstraße temporär zur Sackgasse. Aus dem Grund wir ein einseitiges Haltverbot eingerichtet.

Im Bereich zwischen der Einmündung Roßmarktsche Straße und dem Abzweig Brühl kann die Kirchstraße dann in beide Richtungen befahren werden. Eine Umfahrung des Sperrbereiches ist über die Kirchstraße in Richtung Markt, entlang des Marktes sowie über die Wilhelm-Külz-Straße möglich. Planmäßig soll die Sperrung am 5. Mai wieder aufgehoben werden.

Wegen Abrissarbeiten wird ein Teil des Brühls in Borna für den Verkehr gesperrt. In der Kirchstraße gibt es ein einseitiges Halteverbot. Quelle: Stadtverwaltung

Von LVZ