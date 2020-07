Borna

Den Sächsischen Buchsommer gibt es schon seit Jahren. Die Corona-bedingten Einschränkungen haben aber auch auf die traditionelle Ferienaktion Auswirkungen, wie Michael Friedrich, der amtierende Leiter der Mediothek am Martin-Luther-Platz, sagt. Start des Lesesommers in Borna, der unter dem Motto steht „Beim Lesen tauch ich ab“, ist am 13. Juli.

Bücher kommen nicht mehr in Quarantäne

Immerhin läuft der Betrieb in der Mediothek wieder in vergleichsweise normalen Bahnen. Vorbei sind die Zeiten, in denen die Bücher nach Nutzung durch einen Leser in Quarantäne mussten. Auch eine Maskenpflicht gibt es nicht. „Die Leute kommen normal“, so Friedrich. Er habe nicht das Gefühl, dass es große Veränderungen im Vergleich zu den Zeiten vor Covid-19 gebe. Allerdings sei es schon immer so gewesen, dass in der wärmeren Jahreszeit weniger Leute Bücher und andere Medien ausleihen.

Anzeige

Maximal zehn Leute in der Bornaer Mediothek

Einschränkungen gibt es nach wie vor, was die Besucherzahl betrifft. Maximal zehn Leser dürfen sich gleichzeitig in den Räumen aufhalten. Das hat Konsequenzen. Das Lesecafé ist gewissermaßen geschlossen, andernfalls müssten Leute draußen warten, so der Bibliothekschef. Ein Sitzverbot, um sich auszuruhen, existiert aber nicht.

Weitere LVZ+ Artikel

Mehr als 150 Bücher

Corona bleibt auch für den Buchsommer nicht ohne Folgen, an dem sich die Bornaer Mediothek in diesem Jahr zum achten Mal beteiligt. Eine große Auftaktveranstaltung findet ebenso wenig statt wie eine Preisverleihung am Ende der Ferienaktion. „Preise gibt es aber trotzdem“, macht Julia Fürstenberg, Kinder- und Jugendbibliothekarin, klar. Dazu gehören Bücher und Spiele sowie ein Zertifikat für jedes Kind, das es schafft, innerhalb der Sommerferien mindestens drei Bücher zu lesen. Teilnehmen dürfen Kinder und Jugendliche im Alter zwischen elf und 16 Jahren. Mehr als 150 Bücher, deren Spektrum von Fantasy, Thriller bis hin zu Comics und Lovestorys reicht, stehen den jungen Lesern zur Verfügung.

50 Teilnehmer in Borna in den letzten Jahren

In den vergangenen Jahren nahmen in Borna sowie über die Fahrbibliothek jeweils 40, 50 junge Leute am Buchsommer teil. „Ich hoffe, dass wird wieder so“, sagt Kinderbibliothekarin Fürstenberg. Vielleicht werden es sogar mehr, wenn viele Kinder in den Sommerferien wegen Corona nicht verreisen.

Anmeldung in der Bornaer Mediothek

Wer am Buchsommer teilnehmen will, sollte sich dafür anmelden – in der Mediothek oder der Fahrbibliothek, unter der Telefonnummer 0433/20 19 22 oder unter mediothek@borna.de.

Von Nikos Natsidis