Borna: Bürger sollen Ideen zum Strukturwandel vorlegen

Landkreis Leipzig/Borna

Staunend nehmen die Menschen in den Kohlerevieren teilweise zur Kenntnis, welche Vorhaben beim Thema Strukturwandel diskutiert werden. Um die Bürger besser einzubinden, lädt die Innovationsregion Mitteldeutschland deshalb zu sogenannten Zukunftswerkstätten ein.

Der interkommunale Zusammenschluss der Landkreise Leipzig, Altenburger Land, Anhalt-Bitterfeld, Burgenlandkreis, Mansfeld-Südharz, Nordsachsen und Saalekreis sowie der Städte Halle und Leipzig will damit Strategien und Projekte für den Strukturwandel entwickeln. Den Auftakt machte Zeitz, auch in Altenburg fand schon ein Ideenaustausch statt. Für den Landkreis Leipzig soll die Runde nun am 17. Januar 2020 im Stadtkulturhaus Borna über die Bühne gehen.

Nicht Meinung von Verwaltungsbeamten zum Kohleausstieg gefragt

Dabei gehe es nicht darum, betont die Metropolregion, die Meinung von Verwaltungsbeamten oder Stadträten zu hören. Menschen, die hier leben, sollen vielmehr die Möglichkeit erhalten, sich zu beteiligen. Um das sicherzustellen, werden Teilnehmer der Zukunftswerkstatt per Zufallsprinzip ausgewählt. Jeweils 60 Teilnehmer sollen gemeinsam Ideen für die Zukunft der Region entwickeln. 30 werden dabei per Zufallsprinzip ausgesucht.

Pro beteiligtem Landkreis werden dafür 300 Personen aus dem amtlichen Melderegister angeschrieben, die den Altersquerschnitt der Bevölkerung repräsentieren. Diese werden persönlich zur Teilnahme eingeladen. Die restlichen 30 Personen werden aus eingegangenen Anmeldungen ausgelost.

Absetzer im Tagebau Schleenhain: Was kommt nach der Kohle? Die Meinungen der Bürger aus der Region sind gefragt. Quelle: Jens Paul Taubert

Wie wollen wir 2040 in der Region leben?

Diskutiert werden soll zur Frage: Wie wollen wir 2040 in der Region leben? Dazu findet die Zukunftswerkstatt in Borna am 17. Januar 2020 von 15. bis 19.30 Uhr statt. Wer seine Ideen einbringen möchte, kann sich bis um 12. Januar 2020 online auf innovationsregion-mitteldeutschland.de anmelden. Bei überproportionalem Interesse entscheidet das Los.

Nach Abschluss des Beteiligungsprozesses werden sich über 500 Menschen in der gesamten Metropolregion den Kopf über den Kohleausstieg zerbrochen haben. „Die Ergebnisse werden anschließend aufbereitet und fließen in die Erarbeitung eines Leitbildes für die Innovationsregion ein“, erläuterte Jörn-Heinrich Tobaben, Geschäftsführer der Metropolregion. Dieses werde den sieben Landräten und zwei Oberbürgermeistern im Jahr 2020 übergeben und darüber hinaus im Rahmen einer interaktiven Roadshow den Einwohnern vorgestellt.

Von Simone Prenzel