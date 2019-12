Borna: Bürger sollen über Mosaik abstimmen

Borna

Die Stadt Borna soll bunter werden. Und zwar unter Beteiligung möglichst vieler Bürger. Darum geht es in einem Projekt der Leipziger Objektkünstlerin Viktoria Scholz. Sie will ein Bodenmosaik an einem markanten Ort in der Stadt platzieren, an dessen Herstellung viele Menschen mitwirken sollen. Möglich macht das der Sächsische Mitmachfonds.

Dabei handelt es sich um einen Ideenwettbewerb speziell in den beiden sächsischen Braunkohleregionen Lausitz und Mitteldeutschland, bei dem die Preisträger Geld für Projekte erhalten. Künstlerin Scholz hat 15.000 Euro für ihr Projekt in Borna bekommen.

Viktoria Scholz. Quelle: privat

Braunkohlenvergangenheit von Borna

Ihr schwebt ein Bodenmosaik vor, in dem die Geschichte der Stadt oder auch die Braunkohlenvergangenheit von Borna eine Rolle spielt. Schließlich ist der Mitmachfonds ein Topf, aus dem es Gelder für die Bergbauregionen in Sachsen gibt, in denen der Erde über Jahrzehnte Bodenschätze entnommen wurden. „Und mit einem Bodenmosaik lässt sich dem Boden etwas zurückgeben“, sagt die 49-Jährige studierte Architektin, die ihr Diplom an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee erworben hat.

Die Schönefelder Landmarken von Viktoria Scholz in Leipzig. Quelle: privat

Figuren aus der Bornaer Stadtgeschichte

Viktoria Scholz hat vier potenzielle Orte für die Verlegung bunter Keramiken oder Glas ins Auge gefasst. Eine Fläche am Eingang zum Volksplatz gehört ebenso dazu wie der Breite Teich. Denkbar wäre auch der Vorplatz des Stadtkulturhauses. Das Logo des Stadtkulturhauses ließe sich gut auf dem Pflaster davor platzieren. Reizvoll wäre auch der Dinterplatz ( Viktoria Scholz: „Ein sehr schöner Ort.“).

Dort ließe sich ein Mosaik verlegen, in dem womöglich Figuren aus der Bornaer Stadtgeschichte zu sehen sein sind. Etwa ein Blauer Reiter. Kontakte zum Museum hat die Künstlerin bereits hergestellt. Auch die Stadt hat ihr grundsätzliches Einverständnis signalisiert.

Mosaikskulptur von Viktoria Scholz in Erfurt. Quelle: privat

Bornaer Bodenmosaik ist kein temporäres Projekt

Denn bei dem Bodenmosaik handelt es sich keineswegs nur um ein temporäres Projekt. Auch deshalb sollen möglichst viele Bornaer mit einbezogen werden. Dinterschule und Teichgymnasium werden sich daran beteiligen. Vor allem aber sind die Bürger gefragt, auch bei der Wahl des Ortes.

Glasmosaik-Workshop von Viktoria Scholz. Quelle: privat

Abstimmung im Bornaer Stadtkulturhaus

Viktoria Scholz wird ihre Pläne deshalb von Dienstag (17. Dezember) an im Foyer des Stadtkulturhauses präsentieren und damit zur Abstimmung stellen. Mit Klebepunkten haben die Bornaer dann die Möglichkeit, ihre Meinung zu Protokoll zu geben. Sozusagen ein demokratischer Wettbewerb, bevor es vom Frühjahr an um die konkrete Umsetzung geht.

Es geht auch um die soziale Komponente, „darum, Leute zusammenzubringen“. Ein Prinzip, von dem sich die Künstlerin bei allen ihren Projekten leiten lässt. Die Herstellung eines bunten Bornaer Bodenmosaiks ist eben, auch darum geht es bei den Mitmachfonds, im wahren Wortsinn ein Mitmach-Projekt.

Werkstatt in Borna

Die Künstlerin will im Frühjahr eine Werkstatt in Borna errichten. Womöglich ist das bunte Mosaik bereits im Sommer verlegt. Viktoria Scholz hatte mehrere Städte für die Umsetzung ihrer Idee im Blick. Zuletzt war auch noch Delitzsch im Topf, was die Frage aufwirft, warum sie sich letztlich für Borna entschieden hat. „Weil die Stadt die größere Herausforderung ist.“

Von Nikos Natsidis