Borna: CDU-Fraktionschef Wübbeke übernimmt auch die Partei

Wechsel an der Spitze der Bornaer CDU: Dort hat jetzt Roland Wübbeke das Amt des Stadtverbandsvorsitzenden von Henry Kunze übernommen. Wübbeke ist auch Chef der CDU-Stadtratsfraktion. Er kündigte gegenüber der LVZ an, die Arbeit in der Bornaer CDU künftig im Rahmen einer flachen und einfachen Hierarchie zu organisieren.

Keine klassischen Sitzungen bei der Bornaer CDU

So soll es künftig keine klassischen Vorstandssitzungen mehr geben. Stattdessen soll die Kommunikation innerhalb des Vorstands digital über Chatgruppen, in Teams sowie durch E-Mails erfolgen. Dadurch könne es einen Zeitgewinn für andere Aufgaben geben, so Wübbeke weiter.

Monatlicher Stammtisch bei der Bornaer CDU

Im nächsten Quartal will die CDU wieder mindestens einmal zu einer thematischen Mitgliederversammlung mit Außenwirkung einladen, bei der Parteimitglieder ebenso wie Bürger willkommen sind. Hinzu kommt ein monatlicher Stammtisch, an dem aus der Fraktion und dem CDU-Kreisverband berichtet wird. Dazu will Wübbeke auch Vertreter der Stadt sowie den CDU-Kreisvorsitzenden Georg-Ludwig von Breitenbuch einladen.

Der Bornaer CDU-Partei- und Fraktionschef Roland Wübbeke. Quelle: privat

Bornaer CDU versteht sich als Alternative

Der neue Parteichef appelliert aber auch an die Parteimitglieder. „Unsere Arbeit kann keine Einbahnstraße sein.“ Der neue Vorstand, zu dem die bekannte Ärztin Kathrin Kräcker als Stellvertreterin von Wübbeke sowie der frühere CDU-Stadtrat Sylvio Weise als Kassenwart gehören, brauche die Unterstützung und Mitwirkung der Mitglieder.

CDU versteht sich als Kümmerer

Zugleich macht Wübbeke klar, dass wir „eine echte Alternative zu den Demagogen und Populisten bieten“ müssen. Und weiter: „Wir sind die Kümmerer.“

Bisheriger Parteichef Kunze bleibt im Vorstand

Der bisherige CDU-Chef Henry Kunze war nicht wieder zur Wahl angetreten. Das habe er dem Vorstand auch schon vor Monaten mitgeteilt, erklärte er. Kunze war seit vier Jahren im Amt. Er könne sich jetzt besser auf seine Arbeit als Vorsitzender des SV Blau-Gelb Borna konzentrieren. Zu seinen ehrenamtlichen Tätigkeiten gehörten zu dem die Arbeit im CDU-Landesfachausschuss Sport und als Mitgliederbeauftragter im CDU-Kreisvorstand. Kunze, auch Kreisrat, gehört dem Bornaer CDU-Vorstand weiter als Beisitzer an.

