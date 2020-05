Borna: Corona verstärkt den Trend zu kleineren Trauerfeiern

Borna

Bisher durften sich auf dem Bornaer Friedhof maximal 15 Leute zu einer Trauerfeier versammeln. Das könnte sich jetzt ändern, sagt Friedhofsmeister Maik Beyer. Die Corona-Pandemie hat den Trend zu kleineren Trauerfeiern allerdings noch verstärkt.

Nur noch zehn klassische Beerdigungen im Jahr in Borna

In den letzten Wochen war es so, dass die Trauergäste im Zweifel außerhalb der großen Feierhalle warten mussten. Die fasst 90 Leute, was derzeit allerdings nicht von Belang ist. Ohnehin gibt es kaum noch klassische Beerdigungen, bei denen die Trauergemeinde dem Sarg folgt. Von den etwa 220 Beerdigungen im Jahr auf dem Bornaer Friedhof sind es vielleicht noch zehn, sagt der Friedhofsmeister.

Nur 4500 Grabstellen in Borna belegt

Dass sich die Kultur des Abschiednehmens und der Trauer besonders in den letzten Jahren stark verändert hat, lässt sich auch an der Belegung des Friedhofs ablesen. Von den insgesamt 10 000 Grabstellen sind mit etwa 4500 gerade einmal knapp die Hälfte belegt. Der Trend geht klar zur Gemeinschaftsanlage, sagt Maik Beyer, allerdings immer mit dem Namen des Verstorbenen. Zwar gab es vor Jahren auch anonyme Bestattungen auf dem Bornaer Friedhof, aber diese Zeiten sind vorbei.

Familien driften auch in Borna auseinander

Dass viele Leute von einer eigenen Grabstätte absehen, wie sie für Jahrhunderte zur Friedhofskultur in Deutschland gehörte, hat verschiedene Gründe. Sie sind weniger religiös. Oder der Unterhalt einer Grabstätte ist ihnen zu teuer. Hinzu kommen alternative Formen wie Friedwälder oder Seebestattungen. Und, nicht zu vergessen, so der Friedhofsmeister, „die Familien driften auseinander“. Insbesondere seit der Wende, als viele in die alten Bundesländer gingen, während der Rest der Familie im Osten blieb.

Traditionelle Familiengräber in Borna

Dennoch gibt es auch heute noch traditionelle Familiengräber, die seit vielen Jahrzehnten belegt sind. Etwa das Familiengrab, das die Inhaber der Bornaer Adler-Apotheke errichten ließen und das heute noch genutzt wird. Das war im Jahr 1886, zehn Jahre nach der Eröffnung des Friedhofs in der Scheunenstraße, auf einem Areal, das sich seinerzeit am Stadtrand in Borna befand. Der Friedhof löste seinerzeit die Grabstätten an der Kunigundenkirche ab.

Von Nikos Natsidis